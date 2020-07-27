В Чеченской Республике после вмешательства прокуратуры 796 сельских учителей получили меры социальной поддержки на сумму более 5 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Чеченской Республики организовала проверку исполнения законов при предоставлении мер социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности.

Установлено, что в Наурском районе 796 сельским педагогам, работающим в 23 школах, не выплачены предусмотренные законодательством суммы компенсации расходов на оплату жилья, отопления и освещения, что повлекло образование задолженности в размере, превышающем 5 млн рублей.

В связи с этим прокуратурой внесены представления, по результатам их рассмотрения задолженность полностью погашена.

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