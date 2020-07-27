Е. Алтабаева приняла участие в церемонии закладки храма в Севастополе

Source: Russia – Council of the Federation

Строительство приурочено к 100-летию окончания Гражданской войны на юге России.

Член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя приняла участие в чине закладки храма-музея в честь иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» в Севастополе.

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По словам сенатора, храм закладывается на памятном месте – в районе Максимовой дачи. В конце 1920 – начале 1921 годов там шли массовые расстрелы белогвардейцев.

«Сегодня мы не судим ни красных, ни белых. В Гражданской войне не может быть победителей, она одинаково губительна для всех. Мы скорбим обо всех ушедших. И храм во имя Божией Матери «Умягчение злых сердец» особенно важен», — отметила парламентарий.

Екатерина Алтабаева добавила, что общество извлекает уроки из той далекой истории, чтобы избежать повторения подобной трагедии на территории нашей страны.

Строительство храма приурочено к 100-летию окончания Гражданской войны на юге России. Он возводится по модульной технологии за средства меценатов. Первую очередь планируется завершить в 2020 году.

Храм-памятник станет частью духовно-просветительского центра. Он будет состоять из нижнего храма в честь иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» с музеем Гражданской войны и верхнего Собора Новомучеников и исповедников Церкви Русской. В нижнем храме запланировано размещение списков имён тех, кто остался в ноябре 1920 года в Севастополе и был расстрелян. Также предполагается создание небольшой диорамы «Севастополь. Год 1920». При храме будет действовать духовно-просветительская школа, а при музее — исследовательский и образовательный центр. Рядом с храмом будут разбит сквер с памятным знаком жертвам Гражданской войны.

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