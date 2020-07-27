Л. Гумерова: Тематический метропоезд «Народные промыслы» позволит пассажирам узнать об особых традициях регионов России

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в церемонии запуска тематического метропоезда «Народные промыслы».

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан приняла участие в церемонии запуска тематического метропоезда «Народные промыслы». Мероприятие прошло в московском электродепо «Красная Пресня».

Смотрите также

Участники церемонии осмотрели тематический поезд, который будет курсировать по Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена.

Как отметила в своем выступлении Лилия Гумерова, глубоко символично, что поезд начал движение именно сегодня — в день вступления в силу закона, который вводит новый объект интеллектуальной собственности – «географическое указание». «Закон упростит возможности для регистрации и продвижения региональных брендов на российских и зарубежных рынках».

Социальный проект по запуску поезда позволит пассажирам московского метрополитена узнать об исторической, культурной и природной исключительности, особых традициях регионов России

Сенатор считает, что социальный проект по запуску поезда позволит пассажирам московского метрополитена узнать об исторической, культурной и природной исключительности, особых традициях регионов России.

«Это старт большого проекта, ориентированного не только на сохранение, но, главным образом, на развитие промыслов и ремёсел. Уверена, что поезду метро «Народные промыслы» уготована прочная просветительская миссия – знакомить его пассажиров – москвичей и гостей столицы — с подлинно народным искусством, открывающим первозданные человеческие истины, искусством, уходящим своими корнями в далекое прошлое», — сказала Лилия Гумерова.

По словам парламентария, в современном стремительно меняющемся мире непросто сохранить насчитывающую не один век эстетику ручного труда, творческий и духовный опыт народа, передающийся от поколения к поколению. «Но мы должны это сделать. Это наш долг и ответственность перед будущим».

Сенатор также сообщила, что в рамках VI Всемирной Фольклориады, которая пройдет в Республике Башкортостан в 2021 г., планируется предметно рассмотреть вопросы сохранения и развития народных художественных промыслов.

В торжественной церемонии приняли участие руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, представители Министерства экономического развития РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Федерального института промышленной собственности, Ассоциации «Народные промыслы России», московского метрополитена.

MIL OSI