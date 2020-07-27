Минспорт РФ и РФС подписали соглашения о развитии футбола с шестью регионами

Source: Russia Ministry of Sport

Минспорт России и РФС заключили соглашения о развитии футбола с 6 субъектами РФ и соответствующими Федерациями футбола.

Минстерство спорта РФ заключил Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с Российским футбольным союзом , органами исполнительной власти и региональными Федерациями футбола Пермского края, Курганской, Омской, Свердловской, Тюменской и Ульяновской областей.

В церемонии подписания участвовали президент РФС Александр Дюков, руководители всех регионов и Федераций футбола. Пермский край представили врио губернатора Дмитрий Махонин и президент Федерации футбола Дмитрий Терехов, Курганскую область – губернатор Вадим Шумков и председатель Федерации футбола Евгений Рассказов, Омскую область – губернатор Александр Бурков и президент Федерации футбола Александр Ивченко, Свердловскую область – губернатор Евгений Куйвашев и председатель Федерации футбола Григорий Иванов, Тюменскую область – губернатор Александр Моор и председатель Федерации футбола Александр Попов, а Ульяновскую область – губернатор Сергей Морозов и председатель Федерации футбола Сергей Кузьмин.

Цели Соглашений напрямую связаны с реализацией федерального проекта “Спорт – норма жизни” и стратегии развития футбола в России до 2030 года. Они позволят создать условия для увеличения количества граждан, систематически занимающихся футболом. В каждом из регионов планируется модернизировать систему подготовки резерва, повысить уровень кадровой обеспеченности футбола, расширить географию региональных и муниципальных соревнований, а также способствовать созданию и устойчивому развитию профессиональных футбольных клубов.

Подписанные Соглашения позволят актуализировать региональные Программы развития футбола и повысить эффективность их реализации в целях развития и популяризации массового (в т.ч. школьного и студенческого), женского, любительского и профессионального футбола и его дисциплин; подготовки тренеров и судей, модернизации футбольной инфраструктуры, учреждения региональных центров подготовки футболистов и детских футбольных центров.

Олег Матыцин, Министр спорта Российской Федерации:

– Развитие спорта в регионах, привлечение людей к спортивному образу жизни являются приоритетными задачами Министерства спорта, на решение которых направлена федеральная целевая программа “Спорт — норма жизни”. Футбол – один из самых популярных видов спорта, которым увлекаются люди всех возрастов. Именно футбол своим историческим притяжением мотивирует огромное число людей по всей стране приобщаться к спорту. Ежегодно только во Всероссийском турнире «Кожаный мяч» принимают участие более 1,2 миллиона детей в трех возрастных категориях. Похожая статистика и в мини-футболе. В совокупности в мини-футбольных школьных и студенческих турнирах участвуют более двух миллионов юных спортсменов.

Потенциал развития массового и профессионального футбола во всех представленных сегодня регионах огромен. Уверен, наша совместная работа с РФС, органами власти регионов и Федерациями футбола на благо этого вида спорта будет эффективной.

Александр Дюков, президент Российского футбольного союза:

– Мы завершаем сезон на прекрасном современном стадионе в Екатеринбурге, построенном к Чемпионату мира 2018 года, не только финалом Кубка страны, но и подписанием важнейших соглашений о комплексном развитии футбола в шести регионах Приволжья, Урала и Западной Сибири. Соглашения позволят систематизировать работу по дальнейшему развитию спорта номер один в этих регионах, определить ключевые цели и необходимые мероприятия для их достижения, а также распределить сферы ответственности между региональными властями и федерациями футбола, Министерством спорта РФ и РФС.

В каждом из регионов, с которыми мы сегодня заключаем соглашения, футболом и его разновидностями уже занимаются десятки тысяч человек. При этом есть потенциал дальнейшего роста популярности футбола. Среди наших целей – вовлечение в футбольную экосистему школ, учреждений среднего профессионального образования и ВУЗов, а также развитие системы подготовки резерва. К 2024 году в каждом из шести регионов планируется создать как минимум один Региональный центр подготовки футболистов и один Детский футбольный центр. Мы хотим, чтобы футбол становился неотъемлемой частью жизни как можно большего количества жителей страны с самых юных лет. Массовость занятий спортом номер один позволит как в целом укреплять здоровье нации, так и открывать новые таланты для профессионального футбола в разных регионах страны.Пресс-служба Минспорта России

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