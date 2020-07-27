Миссия МВФ завершила консультации с Молдовой по новой экономической программе

Source: IMF – News in Russian

27 июля 2020 г.

Пресс-релизы по завершении визита включают заявления миссий экспертов МВФ, основанные на предварительных выводах по завершении удаленных обсуждений с властями. Мнения, выраженные в данном пресс-релизе, являются исключительно мнениями сотрудников МВФ и не обязательно отражают точку зрения членов Исполнительного совета МВФ. На основании предварительных выводов по итогам визита, эксперты МВФ подготовят отчет, который, при условии его утверждения руководством МВФ, будет представлен для обсуждения и утверждения Исполнительному совету МВФ.

Миссия МВФ и власти Молдовы достигли соглашения на уровне экспертов о трехлетней программе экономических реформ, которую МВФ поддержит посредством расширенного механизма кредитования (ECF) и механизма расширенного финансирования (EFF).

Утверждение программы позволит Молдове получить финансовую помощь в размере около 558 миллионов долларов США.

Новая программа основывается на прогрессе, достигнутом в рамках предыдущей программы и нацелена на поддержание восстановления Молдовы после пандемии коронавируса и продвижение амбициозных институциональных реформ.

Вашингтон – В период с 7 по 24 июля 2020 года миссия Международного Валютного Фонда (МВФ) во главе с г-ном Рубеном Атояном провела дискуссии с властями Молдовы, удаленно, из штаб-квартиры МВФ в Вашингтоне, по поводу новой экономической программы, поддерживаемой МВФ.

По завершении обсуждений, господин Атоян сделал следующее заявление:

“Миссия МВФ и власти Молдовы достигли соглашения на уровне экспертов о трехлетней программе экономических реформ, которую МВФ поддержит посредством расширенного механизма кредитования (ECF) и механизма расширенного финансирования (EFF). Предполагается, что в рамках программы Республика Молдова получит доступ к финансированию в размере 400 миллионов специальных прав заимствования (232 процента квоты Республики Молдова в МВФ, или примерно 558 миллионов долларов США). Соглашение на уровне экспертов подлежит утверждению со стороны руководства МВФ и Исполнительного Совета. Мы ожидаем, что Исполнительный совет МВФ рассмотрит доклад миссии в сентябре, после того как власти Молдовы выполнят ряд предварительных мер, в частности касательно независимости центрального банка, надзора за финансовым сектором и прозрачности в бюджетно-налоговой сфере.

Новая программа, которая будет поддержана МВФ посредством ECF и EFF, поможет сохранить макроэкономическую стабильность, послужит опорой для политики властей по поддержке восстановления после пандемии коронавируса и активизирует внешнее финансирование со стороны других доноров. Опираясь на прогресс, достигнутый в рамках предыдущей программы, новая программа также будет нацелена на продвижение амбициозных институциональных реформ, направленных на устранение многочисленных уязвимостей в сферах налогово-бюджетного управления, надзора за небанковским финансовым сектором, регулирования рынка, борьбы с коррупцией и обеспечения верховенства закона.

Реформа управления Национального Банка Молдовы (НБМ), осуществленная при поддержке МВФ, и результаты деятельности НБМ в ходе предыдущей программы являются важным достижением для Молдовы. Успешная очистка банковского сектора после масштабной банковской кражи является заслугой деятельности НБМ в области банковского надзора. Однозначная приверженность необратимости реформ банковского сектора имеет решающее значение для стабильности финансового сектора. Независимый центральный банк способствует макроэкономической стабильности, поддерживает доверие инвесторов и защищает финансовую систему – все это является ключевыми предпосылками для инклюзивного и устойчивого роста. В интересах Молдовы сохранить независимость НБМ, что также является критически важным условием в рамках новой программы, поддерживаемой МВФ».

Дополнительная информация

Отслеживание кредитования МВФ (запросы на экстренное финансирование, утвержденные Исполнительным советом МВФ)

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/COVID-Lending-Tracker

Календарт заседаний Исполнительного совета

https://www.imf.org/external/NP/SEC/bc/eng/index.aspx

Департамент коммуникаций МВФ

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