По итогам проверки Московской межрегиональной транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту уклонения от обязанности возврата на счета резидента денежных средств в особо крупном размере

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Юго-Западная транспортная прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства о валютном регулировании и валютном контроле.

Установлено, что коммерческая организация заключила внешнеторговый контракт на сумму более 3 млн 700 тыс. долларов США. В рамках контракта организация перевела указанные денежные средства на счета иностранных контрагентов.

По истечении сроков исполнения контрактных обязательств товары на территорию Российской Федерации не ввезены, контракты в установленном законом порядке не пролонгированы, а денежные средства в нарушение требований законодательства о валютном регулировании и валютном контроле в установленные законом сроки на счета резидента не возвращены.

Размер невозвращенных денежных средств превысил сумму, эквивалентную 273 млн рублей.

В этой связи прокуратурой в Центральную акцизную таможню ФТС России направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

По результатам их рассмотрения отделом дознания таможни возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ (нарушение требований валютного законодательства о возврате на счета резидента в уполномоченном банке в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере, уплаченных нерезиденту за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары).

Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой.

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