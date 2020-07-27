По поручению Игоря Краснова Генпрокуратурой России усилена работа по пресечению необоснованного роста цен на продовольственные товары

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Во исполнение поручения Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова Генпрокуратурой России усилена работа по защите прав граждан от необоснованного роста цен на продукты питания в условиях распространения в стране новой коронавирусной инфекции.

В целях недопущения негативных социальных последствий прокурорами при участии антимонопольных органов организованы и проведены проверки исполнения законодательства производителями продовольственной продукции, торговыми и посредническими организациями. Обеспечено принципиальное реагирование на факты необоснованного увеличения стоимости продуктов питания и заключения картельных соглашений. Акцентировано внимание на предотвращении нарушений при формировании цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости.

В I полугодии 2020 г. прокурорами выявлено свыше 600 нарушений законодательства в сфере ценообразования на продовольственные товары. Для их устранения внесено около 300 представлений. В результате прокурорского вмешательства к различным видам ответственности привлечено более 330 виновных лиц.

Обеспечено реагирование на факты нарушений хозяйствующими субъектами законодательства о защите конкуренции. Так, на основании материалов прокуратуры Алтайского края территориальным антимонопольным органом возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в связи с наличием признаков картельного сговора, направленного на согласованное повышение цен на гречневую крупу.

Мерами прокурорского реагирования удалось добиться снижения цен на продовольственные товары. В Липецкой области по результатам рассмотрения 9 представлений прокуроров снижена стоимость продукции (свинина, рис, молоко, сахар, мука, соль и др.), реализовывавшейся в торгово-розничной сети. Объявление прокурором г. Москвы предостережений руководителям ряда предприятий – крупнейших производителей продовольственных товаров, в том числе муки, хлебобулочных изделий, круп, способствовало стабилизации цен на них.

В Республике Бурятия, Хабаровском крае, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Ямало-Ненецком автономном округе прокурорами пресечены случаи увеличения предельных торговых надбавок к ценам на продукцию, реализуемую в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов.

Например, в Ямало-Ненецком автономном округе внесено 20 представлений по фактам завышения торговых надбавок к ценам закупки социально значимых продовольственных товаров. По инициативе прокуроров 19 лиц привлечено к административной ответственности за нарушение порядка ценообразования с назначением наказания в виде штрафов на общую сумму около 700 тыс. рублей.

Прокурорское вмешательство потребовалось в целях недопущения превышения регулируемых наценок на продукцию, реализуемую на предприятиях общественного питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях.

Так, по представлению прокуратуры Первомайского района г. Ижевска приняты меры к устранению нарушений, связанных с завышением в одной из общеобразовательных школ цен на выдаваемые учащимся продуктовые наборы.

Обеспечено реагирование по фактам бездействия региональных органов власти и местного самоуправления. В Республике Саха (Якутия), Забайкальском крае, Сахалинской области прокурорами внесены представления руководителям органов местного самоуправления в связи с непринятием ими мер по организации систематического мониторинга за динамикой цен на продукты питания. Акты реагирования рассмотрены и удовлетворены.

Состояние законности в сфере ценообразования на продукты питания остается под контролем Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

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