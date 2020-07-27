Прокуратура Новосибирской области направила в суд уголовное дело о хищении муниципальных земель стоимостью свыше 32 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, с января 2014 года по декабрь 2015 года руководитель общества с ограниченной ответственностью «ИнвестКом» по подложным документам зарегистрировал в Росреестре право собственности на несуществующий объект недвижимости (нежилое здание), якобы построенный на ранее арендованном у мэрии г. Новосибирска земельном участке.

Впоследствии обвиняемый, якобы являясь собственником здания, воспользовался положениями земельного законодательства и выкупил у муниципального образования по льготной цене земельный участок площадью более 7 тыс. кв м.

В результате его действий бюджету г. Новосибирска причинен ущерб в размере более 32 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу.

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