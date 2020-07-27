Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное27.07.2020 09:00

Роскосмос на Android и iOS

Госкорпорация «Роскосмос» и ракетно-космическая отрасль становятся еще более доступными — встречайте первое официальное приложение Госкорпорации на мобильных операционных системах Android и iOS. Все новости, фотографии и интересные факты, а также видеотрансляции — в твоем смартфоне! Теперь наши читатели не пропустят самую важную информацию, прямые трансляции пусков, конференций и других мероприятий, включив уведомления на своем гаджете.

Дизайн мобильного приложения отражает основные элементы официального сайта Госкорпорации «Роскосмос» — roscosmos.ru. Его инструментарий включает следующие функции: актуальные новости Госкорпорации и его дочерних предприятий, свежие медиаматерилы о деятельности Роскосмоса (фотографии с космодромов, дистанционное зондирование Земли, фотоблог экипажей Международной космической станции, видеоролики), информация о средствах выведения, космодромах России и российской орбитальной группировке. Вместе с этим приложение содержит в себе предварительный тест на прохождение отбора в отряд космонавтов Роскосмоса. Теперь ближайшую трансляцию пуска ракеты-носителя «Протон-М» вы сможете посмотреть в нашем приложении в удобном для вас месте!

В настоящее время мобильное приложение Госкорпорации «Роскосмос» работает на операционных платформах Android и iOS и свободно доступно для скачивания в онлайн-магазинах Google Play и App Store. Поддерживаемые версии для Android — 5.0 и выше, для iOS —11.0 и выше.

Со временем мобильное приложение будет пополняться новыми функциями и активностями. Свои предложения по внедрению новых функций и выявленных в ходе пользования замечаниях можно направлять по электронной почте: mobile@roscosmos.ru или через форму обратной связи, установленную непосредственно в приложении.

Пользовательское соглашение об использованиимобильного приложения Госкорпорации «Роскосмос»

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