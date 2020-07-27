Спортивный фестиваль “Сильные фигуры” состоялся в Завидово

Source: Russia Ministry of Sport

26 июля состоялся Международный фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» в гольф-клубе «Завидово PGA National».Турнир проводился при поддержке Минспорта России, Минкомсвязи, правительства Тверской области, Ассоциации гольфа России и Федерации шахмат России. Его гостями и участниками стали Министр спорта России Олег Матыцин, почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Светлана Мастеркова, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, чемпион мира по хоккею Алексей Яшин, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и многие другие известные персоны, связанные с российским спортом.За победу в турнире боролись 16 команд, в составе которых присутствовали один профессионал и два любителя. В программу вошли три состязания: два по гольфу и один турнир по шахматам. Также в рамках фестиваля прошла презентация и соревнование по керлингольфу (на самый ближний удар к лунке).Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин во время фестиваля «Сильные фигуры» в Завидове рассказал о том, что спорт в России возвращается в привычный ритм жизни.«Этот фестиваль – подтверждение того, что спортивная жизнь возвращается в былое русло. Событие объединяет людей разных профессий и увлечений, но спорт представляет собой интеграционный механизм, который позволяет нам сильнее чувствовать наше единство. Спорт является неотъемлемой частью нашей жизни, и сегодня благодаря фестивалю мы получаем удовольствие от турниров и общения».Поделилась впечатлениями от фестиваля Светлана Журова: «Вы знаете, это очень интересное мероприятие для зрителей, все происходит близко к лункам. Есть возможность посоревноваться с профессионалами, есть и командные соревнования, где проявляется командный дух. Очень интересно попробовать свои возможности, тем более на таких красивых полях».Победители и призёры турниров получили памятные грамоты и тематические призы от организаторов.

Пресс-служба Минспорта России

Фото: МИА «Россия сегодня»

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