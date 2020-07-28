АО «Газпром газораспределение Элиста» возглавил новый исполнительный директор

Source: Gazprom in Russian
Новости проектов и регионов
28 июля 2020, 15:10
Решением Совета директоров АО «Газпром газораспределение Элиста» новым исполнительным директором назначен Эдуард Байрхаев.
Сегодня новый исполнительный директор был представлен коллективу газовой компании.
Эдуард Валерьевич Байрхаев родился в 1982 году в городе Лагань Республики Калмыкия. В 2004 году окончил ГОУ ВПО «Калмыцкий государственный университет» (Элиста) по специальности «Математика», в 2009 году — ФГОУ ВПО «Северо-Кавказская академия государственной службы» (Ростов-на-Дону) по специальности «Государственное и муниципальное управление».
С мая 2019 года занимал должность заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия.
Справка
АО «Газпром газораспределение Элиста» входит в Группу «Газпром межрегионгаз».
Компания осуществляет транспортировку, реализацию и добычу природного газа, строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание газопроводов в Республике Калмыкия.
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