АО «Газпром газораспределение Элиста» возглавил новый исполнительный директор

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

28 июля 2020, 15:10

Решением Совета директоров АО «Газпром газораспределение Элиста» новым исполнительным директором назначен Эдуард Байрхаев.

Сегодня новый исполнительный директор был представлен коллективу газовой компании.

Эдуард Валерьевич Байрхаев родился в 1982 году в городе Лагань Республики Калмыкия. В 2004 году окончил ГОУ ВПО «Калмыцкий государственный университет» (Элиста) по специальности «Математика», в 2009 году — ФГОУ ВПО «Северо-Кавказская академия государственной службы» (Ростов-на-Дону) по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С мая 2019 года занимал должность заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия.

Справка

АО «Газпром газораспределение Элиста» входит в Группу «Газпром межрегионгаз».

Компания осуществляет транспортировку, реализацию и добычу природного газа, строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание газопроводов в Республике Калмыкия.

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