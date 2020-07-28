Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал ситуацию вокруг экологической катастрофы в Норильске.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края прокомментировал ситуацию вокруг экологической катастрофы в Норильске.

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28 июля 2020 года, 11:54г.

«По итогам обсуждения экологической обстановки в Норильске на заседании Совета Федерации 24 июля 2020 года Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга направила обращение в адрес Генерального прокурора РФ Игоря Краснова», — сказал сенатор.

«По данному вопросу Совет Федерации работает с Правительством РФ и администрацией Красноярского края», — добавил парламентарий.

По словам Андрей Клишаса, приоритетом для Совета Федерации является учет интересов норильчан и устранение всех последствий экологической катастрофы в Норильске, а также сохранение поступлений в бюджет Красноярского края.

Андрей Клишас также отметил, что тема находится на личном контроле Председателя Совета Федерации.

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