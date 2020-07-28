А. Кутепов: Внесен законопроект, предоставляющий аварйно-спасательной технике право проезда по автодорогам без спецразрешения

Source: Russia – Council of the Federation

Предлагается внести изменения в закон об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ.

Сенаторы внесли законопроект «О внесении изменений в статью 31 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Авторы документа – Александр Башкин, БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области Дмитрий Шатохин, ШатохинДмитрий Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми Андрей Кутепов, КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга Валерий Васильев, ВасильевВалерий Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ивановской области Александр Пронюшкин. ПронюшкинАлександр Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области

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Как сообщил председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, положениями Федерального Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» закреплено, что до 2024 года на автомобильных дорогах 78 субъектов РФ будет установлено 549 автоматических пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств. На сегодняшний момент в регионах уже функционирует 82 таких пункта, их основная цель — обеспечить сохранность местной дорожной сети.

Вместе с этим, в рамках правоприменения запуска данных систем у регионов возник ряд проблем, сказал парламентарий.

Например, имеются затруднения в организации движения в рамках весогабаритного контроля пожарной и аварийно-спасательной техники. Проезд под весовую рамку такой техники приводит к нарушению Правил дорожного движения в связи с тем, что чаще всего параметры техники (по осевым нагрузкам и габариту) превышают допустимые нормы.

Так, 23 октября 2018 года в г. Ахтубинске Астраханской области произошел крупный пожар, и для его тушения было задействовано 13 единиц спецтехники. Впоследствии в адрес противопожарных подразделений были вынесены штрафы за проезд техники под весовую рамку в размере от 150 до 500 тысяч рублей (на основании статьи 12.21.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

При условии наступления чрезвычайной ситуации, дорожно-транспортных происшествий выдача специальных разрешений в кратчайшие сроки не представляется возможным

В соответствии с законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» движение по автомобильным дорогам крупногабаритного и тяжеловесного транспортного средства допускается при наличии специального разрешения. Вместе с тем, при условии наступления чрезвычайной ситуации, дорожно-транспортных происшествий выдача специальных разрешений в кратчайшие сроки не представляется возможным.

Освобождены от получения специального разрешения транспортные средства Вооруженных Сил РФ, осуществляющие перевозку вооружения, военной техники и военного имущества. Проезд иной техники без выдачи разрешения на сегодня не предполагается.

Законопроектом предлагается расширение норм, предусматривающих право движения по автомобильным дорогам без специальных разрешений транспортных средств, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов и используемых для осуществления деятельности пожарной охраны и аварийно-спасательных служб, сказал Андрей Кутепов.

Сенатор напомнил, что Постановлением СФ «О ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Правительству рекомендовано проработать вопрос нормативного разрешения вышеуказанной проблемы. Кроме этого, концепция данного проекта закона поддержана Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, сказал парламентарий.

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