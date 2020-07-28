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НПО Энергомаш. ВЦРД продолжает акцию «Мы вместе» – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

Новости

#НПО Энергомаш#ВЦРД#КБХА

28.07.2020 13:50

ВЦРД продолжает акцию «Мы вместе»

В первой половине июля 2020 года Воронежский центр ракетного двигателестроения (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») оказал благотворительную помощь «Борисоглебской школе-интернату для детей с ограниченными возможностями» в рамках продолжающейся всероссийской акции «Мы вместе», направленной на помощь незащищенным группам населения в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Учебному заведению оказана финансовая поддержка по приобретению оборудования для школьной кухни и закупке книг для 1-4 классов к новому учебному году.

Директор КБХА Сергей Ковалев: «Наше предприятие осуществляет шефство над детской Борисоглебской школой-интернатом уже не один год. Сейчас, в условиях действующих противоэпидемических ограничений, школе и детям требуется особая поддержка. Накануне нового учебного года мы решили, что наш посильный вклад покажет еще раз, что мы вместе с нашими подшефными ребятами и поможем им преодолеть временные трудности.За последние годы государство сделало очень много для улучшения условий воспитания и проживания в таких специализированных школах, как Борисоглебский интернат. Наши специалисты не раз его посещали и видели своими глазами, что для детей с трудностями в развитии создаются самые комфортные условия. Мы, в свою очередь, стараемся сейчас оказывать точечную материальную помощь. Но не менее важной является моральная поддержка. Весной этого года до начала противоэпидемических ограничительных мер группа наших работников успела посетить с шефским визитом детей интерната. Перед 75-летием Победы мы рассказали им о вкладе наших работников в разгром фашизма, о подвигах воронежцев, о том, что наш коллектив внес большой вклад в освоение космоса и создание ракетно-ядерного щита Родины. После таких встреч дети понимают, что рядом с ними по-настоящему сильные люди, и начинают верить в собственные возможности».

Заместитель исполнительного директора по персоналу и социальной политике КБХА Константин Фомин: «Администрация и профсоюз предприятия неоднократно оказывали шефскую помощь детям Борисоглебской школы-интерната. Кроме того, работники ВЦРД в инициативном порядке проводили сбор средств из личной зарплаты, которые также направлялись на закупку медицинского оборудования, игрушек и другого необходимого инвентаря для воспитанников интерната. В свою очередь дети Борисоглебской школы в 2019 году становились главными гостями на нашем предприятии в День космонавтики, где выступали со специально подготовленным концертом. Уверен, что такая дружба нужна не только детям, но и нашему коллективу, и будет продолжена в будущем».

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