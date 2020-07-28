В двух районах Вологодской области построят межпоселковые газопроводы

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

28 июля 2020, 14:40

В 2020 году в Вологодской области начинается строительство двух межпоселковых газопроводов. Реализация объектов «Газопровод межпоселковый ГРС Липин Бор — с. Липин Бор Вашкинского района» и «Газопровод межпоселковый ГРС Вытегра — г. Вытегра Вытегорского района» общей протяженностью 1,2 км предусмотрена Программой газификации регионов РФ ПАО «Газпром» на 2016–2020 годы. Строительно-монтажные работы будут осуществлены силами ООО «Устюггазсервис».

С момента вхождения ПАО «Газпром» в регион общий объем инвестиций на газификацию составил более 2,4 млрд рублей, построено 19 объектов общей протяженностью порядка 299,7 километров.

«С „Устюггазсервис“ мы имеем опыт долгосрочного сотрудничества в рамках газификации Вологодчины. Это один из тех подрядчиков, кто ответственно исполняет взятые на себя обязательства, выполняя работу качественно и в обозначенные сроки. В результате строительства газопроводов возможность перейти на газ получат 850 абонентов», — рассказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Вологда», АО «Газпром газораспределение Вологда» Юрий Шахбазов.

Справка

Газификация регионов Российской Федерации — одно из наиболее масштабных и социально значимых направлений работы «Газпрома» на внутреннем рынке. В ходе газификации регионов «Газпром» за счет собственных средств ведет строительство межпоселковых газопроводов, администрации регионов финансируют строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей и подготовку потребителей к приему газа.

В Группе компаний «Газпром межрегионгаз» подведены основные результаты тендеров по Программе газификации регионов Российской Федерации в 2020 году. В рамках закупочной кампании для осуществления строительно-монтажных работ было объявлено 64 процедуры на 153 объектах газоснабжения, сооружение которых планируется начать в этом году. Всего на тендеры поступило 392 заявки. Также по 151 объекту газификации проведены закупочные процедуры на проектно-изыскательные работы. В большинстве регионов компании приступают к реализации проектов.

Последние новости по теме

MIL OSI