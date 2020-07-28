В. Матвиенко: Необходимы системные меры по обеспечению экологической безопасности в Норильском промышленном районе

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации В. Матвиенко направила официальное письмо Генеральному прокурору РФ И. Краснову.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга направила официальное письмо на имя Генерального прокурора РФ Игоря Краснова.

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В документе отмечается, что в результате экологической катастрофы 29 мая в Норильске были нарушены конституционные права местных жителей, причинен непоправимый вред территориям традиционного природопользования и ресурсам традиционного жизнеобеспечения коренных малочисленных народов Севера, их традиционному образу жизни.

«По имеющейся в Совете Федерации информации, Норильский промышленный район вынужден справляться не только с последствиями экологической катастрофы, но и с накопившимися социальными и инфраструктурными проблемами», — говорится в тексте письма. «Многие социальные объекты жилищно-коммунального хозяйства и дорожная сеть – в неудовлетворительном состоянии».

По имеющейся в Совете Федерации информации, Норильский промышленный район вынужден справляться не только с последствиями экологической катастрофы, но и с накопившимися социальными и инфраструктурными проблемами

«Чрезвычайные ситуации техногенного характера происходят в Норильском промышленном районе с определенной периодичностью, что говорит о необходимости принятия системных мер по обеспечению экологической безопасности», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Председатель Совета Федерации обратила внимание Генерального прокурора РФ на необходимость принять меры прокурорского реагирования в целях выявления причин разлива нефтепродуктов и привлечения виновных к наказаниям в соответствии с действующим законодательством.

Глава верхней палаты парламента также считает необходимым осуществить прокурорский надзор за целевым использованием средств, которые будут перечислены ПАО «ТМК «Норильский никель» в счет возмещения причиненного экологического ущерба. «Указанные средства должны расходоваться целевым образом на ликвидацию последствий произошедшей экологической катастрофы».

«В целях недопущения повторения подобных чрезвычайных ситуаций прошу Вас усилить надзор за соблюдением экологического законодательства, в том числе при ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в городе Норильске. Прошу также наладить систему регулярных проверок принимаемых мер по устранению экологических, экономических и социальных последствий для катастрофы региона, включая осуществляемые ПАО «ТМК «Норильский никель» меры, направленные на внедрение современных технологий производства», — говорится в письме Председателя СФ.

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