В Сахалинской области по итогам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных в рамках национального проекта «Культура»

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Сахалинской области совместно с региональным управлением ФСБ России провела проверку соблюдения законодательства при расходовании бюджетных денежных средств, выделенных в рамках национального проекта «Культура».

Установлено, что бывший директор Государственного бюджетного учреждения культуры «Сахалинский областной ресурсный центр по образованию в сфере культуры и искусства» совместно с иными лицами похитила бюджетные денежные средства на общую сумму более 1,7 млн рублей путем заключения фиктивных контрактов.

По результатам рассмотрения материалов проверки, направленным в следственные органы, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры области.

Ранее прокуратурой области выявлялись факты заключения директором Государственного бюджетного учреждения культуры «Сахалинский областной ресурсный центр по образованию в сфере культуры и искусства» контрактов с компаниями, подконтрольными ее мужу, при наличии конфликта интересов.

По результатам рассмотрения представления, внесенного прокуратурой области, она уволена в связи с утратой доверия.

Решением Южно-Сахалинского городского суда, не вступившим в законную силу, увольнение признано законным.

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