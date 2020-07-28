В Чувашии после вмешательства прокуратуры 129 дольщиков получили долгожданные квартиры

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратурой Калининского района г. Чебоксары Чувашской Республики в ходе осуществления надзорных мероприятий выявлены нарушения прав участников долевого строительства.

Установлено, что обществом с ограниченной ответственностью «СК «Центр» заключены договоры со 129 участниками долевого строительства многоквартирного дома в ЖК «Серебряные ключи» г. Чебоксары. Срок окончания строительства и введения дома в эксплуатацию истек в январе 2020 года. Несмотря на это, строительство жилого дома не было завершено, а дольщики не проинформированы о его продлении.

Прокуратурой района принят комплекс мероприятий в защиту интересов граждан. По постановлению прокурора должностное лицо организации привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ (нарушение иных прав потребителей). В адрес компании-застройщика внесено представление об устранении нарушений закона.

После вмешательства прокуратуры организацией активизированы строительные работы. В настоящее время многоквартирный дом введен в эксплуатацию, а квартиры передаются собственникам.

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