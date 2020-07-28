«Газпром межрегионгаз Север» запустил новые интерактивные сервисы для жителей Тюменской области

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

28 июля 2020, 14:20

Для удобства действующих и будущих потребителей природного газа на сайте Управляющей организации ООО «Газпром межрегионгаз Север» впервые реализованы новые интерактивные сервисы.

Схема газоснабжения Тюменской области позволяет ознакомиться с актуальной загрузкой газораспределительных станций, обеспечивающих газоснабжение населенных пунктов Тюменской области.

На интерактивной карте газификации Тюменской области потребители в онлайн режиме могут увидеть в какие населенные пункты и когда придет голубое топливо. Для удобства пользователей все объекты программы газификации разделены по категориям, каждая из которых имеет свою цветовую гамму:

межпоселковые газопроводы;

вновь строящиеся внутрипоселковые сети;

населенные пункты, в которых ведется расширение уже имеющейся внутрипоселковой сети (догазификация).

«В настоящее время реализуется региональная программа газификации на период 2019–2023 гг., предусматривающая газификацию 204 населенных пунктов юга Тюменской области, строительство 1281 км сетей, что создаст возможность подключения к газовым сетям 28 тысячам потребителей», — прокомментировал региональный директор ООО «Газпром межрегионгаз Север» по Тюменской области Борис Хачатуров.

Справка

Государственный заказчик Программы газификации Тюменской области на 2019–2023 годы — Департамент ЖКХ Тюменской области.

Координатор программы — Управляющая организация ООО «Газпром межрегионгаз Север». Входит в структуру ООО «Газпром межрегионгаз» (100-процентная дочерняя компания ПАО «Газпром») и осуществляет поставку природного газа всем категориям потребителей Тюменской области, Ханты-Мансийского — Югры и Ямало-Ненецкого автономных округов.

На сегодняшний день потребителями природного газа являются более 345 тысяч абонентов и свыше 5100 юридических лиц.

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