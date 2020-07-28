Source: Russia – Council of the Federation

Проект по предоставлению господдержки в форме социального контракта реализуется в 21 пилотном регионе, отметила вице-спикер СФ.

Социальный контракт – один из наиболее эффективных механизмов поддержки граждан. Такое мнение высказала заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области комментируя результаты исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ совместно с Советом по развитию социальных инноваций субъектов РФ при верхней палате парламента.

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По данным исследования, 53 проц. россиян с низким уровнем дохода готовы заключить социальный контракт с государством. Более четверти (26 проц.) опрошенных осведомлены о соцконтракте, а более половины заявили о том, что готовы заключить социальный контракт с государством.

Сейчас проект по предоставлению господдержки в форме социального контракта реализуется в 21 пилотном регионе

Как отметила Галина Карелова, сейчас проект по предоставлению господдержки в форме социального контракта реализуется в 21 пилотном регионе. «С 2021 года всем субъектам РФ будут предоставлены соответствующие субсидии из федерального бюджета. Необходимо иметь четкое понимание, сколько людей нуждаются именно в такой помощи. В этой связи необходимо искать новые возможности, подумать о новых критериях для расширения ее участников, обновить перечень мероприятий и сроки их реализации, повысить квалификацию сотрудников органов соцзащиты».

По словам вице-спикера СФ, еще одна задача, которая стоит перед регионами, — максимальное информирование населения. «Далеко не все семьи знают о возможностях контракта. Как показывает исследование, только четверть опрошенных осведомлены о нем. В этой связи необходимо максимально задействовать все возможности регионов и активизировать информационную работу на местах», — подчеркнула Галина Карелова.

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