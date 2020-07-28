Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал заключение договора о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, руководитель Группы по сотрудничеству Совета Федерации с Народной скупщиной Республики Сербии Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области прокомментировал заключение договора о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

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По мнению сенатора, заключение договора позволит Сербии стать экономическим мостом между Западом и Востоком, а также привлечёт новые инвестиции из России и ЕС и укрепит экономические позиции страны в регионе.

«Тот факт, что Правительство Российской Федерации одобрило соглашение между ЕАЭС и Сербией, является подтверждением отличных политических и экономических отношений между Москвой и Белградом», — уверен Валерий Рязанский. Благодаря этому соглашению Сербия сможет поставлять практически все отечественные товары беспошлинно на 200-милионный рынок.

В Сербии есть серьёзный потенциал экспорта инженерных и инновационных решений, а также ИТ технологий

По словам законодателя, соглашение носит обоюдовыгодный характер. С одной стороны оно позволяет выйти Сербии на новые рынки, что особенно важно во время экономического кризиса, вызванного пандемией. В тоже время российские потребители заинтересованы в поставке сербских товаров, многие из которых им хорошо известны и пользуются большой популярностью. Речь идет, прежде всего, о сельскохозяйственной и пищевой продукции.

«Также в Сербии есть серьёзный потенциал экспорта инженерных и инновационных решений, а также ИТ технологий», — отметил Валерий Рязанский.

После одобрения Правительством Российской Федерации соглашения о ЗСТ между Евразийским экономическим союзом и Сербией, следующим этапом станет его рассмотрение Государственной Думой.

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