И. Рукавишникова: В сфере развития легкового такси необходима стандартизация и закрепление лучших практик

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела в Ростове-на-Дону «круглый стол» о перспективном регулировании деятельности такси в России.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, член Совета по развитию цифровой экономики при СФ Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области провела в Ростове-на-Дону в режиме видеоконференции «круглый стол» на тему: «Перспективное регулирование деятельности легкового такси на территории Российской Федерации».

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В его работе приняли участие заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Людмила Бокова, директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта России Алексей Бакирей, заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи Александр Скрябин, министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов, сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян, председатель Комитета МТПП по вопросам развития таксомоторных перевозок Богдан Коношенко, директор РАЭК Сергей Плуготаренко, представители научных кругов, перевозчиков и крупнейших агрегаторов таксомоторных перевозок.

Ирина Рукавишникова

«Согласно аналитическим данным, работа такси имеет высокую степень актуальности для всех субъектов Российской Федерации, поскольку на регионы возложены полномочия по правовому регулированию отдельных отношений в сфере перевозки пассажиров и багажа легковым такси. Кроме того, в их ведении находится порядок осуществления регионального государственного контроля в такси, а также вопросы и проблемы выдачи перевозчикам соответствующих разрешений», — отметила Ирина Рукавишникова.

По ее словам, в последние годы в некоторых субъектах РФ наблюдается резкий рост рынка перевозок пассажиров и багажа легковыми такси. Расширение использования информационных технологий для контроля безопасности поездок позволило значительно повысить доступность и прозрачность такси, но рынку требуется стандартизация и закрепление лучших практик в этой области.

«Сфера перевозок легковыми такси в современных условиях оценивается как одна из наиболее социально значимых. Такси играет важнейшую роль в крупных городах и небольших населенных пунктах, а иногда фактически дополняет функцию общественного транспорта», — добавила Ирина Рукавишникова.

Сенатор напомнила, что в самый острый период пандемии новой коронавирусной инфекции участники отечественного рынка такси сыграли важнейшую роль в реализации многочисленных социальных проектов. Водители такси на добровольной основе приняли участие в организации перевозки врачей и тестов на COVID-19, в доставке продуктовых наборов и предметов первой необходимости для пожилых людей, многодетных семей и маломобильных граждан.

«Социальную значимость этой отрасли можно оценивать и с точки зрения обеспечения занятости населения. Работа в такси является источником дополнительного заработка для большого количества граждан. В последние годы данная сфера подверглась существенной цифровой трансформации», — подчеркнула Ирина Рукавишникова.

По мнению участников «круглого стола», наряду с позитивными, рынок характеризуется и негативными факторами. Это, например, увеличение аварийности с участием автомобилей такси, отсутствие должного контроля за перевозчиками, рост нелегального рынка перевозок, уход перевозчиков от налогообложения и ряд других проблемами. Сфера такси серьезно пострадала в период пандемии в связи с падением спроса (в некоторых городах — до 70 процентов).

Алексей Бакирей отметил необходимость развития цифровых инструментов контроля рабочего времени и более полного использования данных агрегаторов.

Людмила Бокова отметила, что, по мнению Министерства связи РФ, при обсуждении разных моделей регулирования такси прежде всего необходимо учитывать высокий уровень цифровизации транспортной отрасли в России.

Подводя итоги, Ирина Рукавишникова напомнила, что с 2015 года предпринимаются попытки актуализации законодательного регулирования сферы такси, в Государственной Думе обсуждаются различные законодательные инициативы. В частности, это проект федерального закона, внесенный сенаторами Андреем Турчаком ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области и Людмилой Боковой (в период пребывания в должности сенатора), подготовленный с учетом приоритетов государственной политики и интересов профессионального предпринимательского сообщества.

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