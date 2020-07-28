И. Святенко подвела итоги работы Комитета СФ по социальной политике в период весенней сессии

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела онлайн-брифинг для журналистов.

Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы подвела итоги работы Комитета в период весенней сессии. По ее словам, основными направлениями работы в первом полугодии стали внесение поправок в Конституцию РФ и изменений в Трудовой Кодекс РФ, вопросы медицины и профилактики здоровья, поддержки многодетных семей и семей с детьми, старшего поколения, расширение программы материнского капитала, формирование векторного закона о молодёжи и развитие внутреннего туризма.

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Глава профильного Комитета СФ подчеркнула, что вынужденное проведение заседаний Комитета в режиме онлайн не отразилось на оперативности и качестве работы сенаторов.

«Незамедлительно был разработан и принят пакет федеральных законов, направленный на преодоление сложностей, связанных с распространением COVID-19, как в сфере социальной политики, так и в сфере здравоохранения», — продолжила парламентарий.

Инна Святенко напомнила о принятии федерального закона, который позволил осуществлять розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, дезинфицирующими средствами и другими товарами дистанционным способом.

«В целях предупреждения необоснованного завышения цен при возникновении чрезвычайной ситуации или при угрозе распространения заболеваний был принят правовой акт, который не позволит недобросовестным ретейлерам спекулировать на лекарственных препаратах и медицинских изделиях», — отметила сенатор.

Кроме законодательной деятельности в рамках борьбы с пандемией, члены Комитета работали над другими законопроектами в сфере защиты здоровья.

«По инициативе члена нашего комитета Валерия Рязанского РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области был разработан закон, который вводит единое государственное регулирование оборота и потребления табачной и никотинсодержащей продукции, в том числе электронных курительных изделий, а также устанавливает административную ответственность за нарушения в этой сфере», — сообщила Инна Святенко.

В год 75-летия Победы в Великой Отечественнй войне был принят долгожданный закон о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести»

Также парламентарий отметила, что в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне был принят долгожданный закон о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» тем городам, жители которых в период Великой Отечественной войны внесли значительный вклад в победу над фашизмом, обеспечив на предприятиях города бесперебойный выпуск военной и гражданской продукции.

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Из числа актуальных законопроектов, инициированных членами Комитета и находящихся сейчас на рассмотрении в Государственной Думе, Инна Святенко назвала проект федерального закона, разработанный сенатором Александром Варфоломеевым ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия и Палатой молодых законодателей в Совете Федерации — законопроект «О молодёжной политике в Российской Федерации».

«Документ разграничивает полномочия Российской Федерации и субъектов Федерации в вопросах развития молодёжной политики, определяет основные понятия молодёжной политики, расширяет возможности использования государственных программ для молодежи и обеспечивает единые принципы реализации молодёжной политики на всей территории страны», — сообщила законодатель.

Другим важным законопроектом, который был инициирован Председателем СФ Валентиной Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга а также сенаторами Андреем Клишасом КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края и Андрем Турчаком ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области вносятся изменения в Трудовой кодекс в части регулирования дистанционной и удаленной работы.

«Принятие закона будет способствовать развитию взаимоотношений между работниками и работодателями в условиях меняющегося мира, законодательно закрепит их новые права и обязанности», — отметила Инна Святенко.

В ходе брифинга сенатор рассказала об инициативах по расширению прав и возможностей для многодетных семей. Отдельно остановилась на социальном контракте.

«В рамках социального контракта государство будет предоставлять семьям регулярные выплаты, помощь по переобучению и повышению квалификации, содействовать в трудоустройстве или открытии своего дела. Важно совершенствовать практику применения социального контракта, повысить его эффективность информированность, распространить на всей территории страны», — добавила законодатель.

Также при участии Совета Федерации по инициативе заместителя Председателя СФ Галины Кареловой КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области в текущем году в 21 регионе реализуются пилотные проекты использования соцконтракта с федеральным софинансированием.

На прошлой неделе сенаторами, в частности членом Комитета Мохмадом Ахмадовым АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики был внесен в Государственную Думу законопроект, направленный на расширение возможностей использования средств материнского капитала.

«Необходимо предоставить возможность использования средств на подключение объекта индивидуального жилищного строительства к сетям газораспределения в пределах границ земельного участка. Востребованность новой законодательной нормы должна быть высокой, так как более 90 проц. семей-получателей материнского капитала тратят его на приобретение или строительство жилья», — прокомментировала Инна Святенко.

В ходе беседы с журналистами были затронуты вопросы внутреннего туризма, для успешного развития которого, по мнению сенатора, необходимо разработать меры по снижению стоимости турпродукта, в том числе перевозки, не снижая при этом качества оказываемых услуг.

«Планирую посетить в ближайшее время город Таганрог, увидеть построенный военно-исторический комплекс «Самбекские высоты», посетить дом А.П. Чехова и прогуляться по улицам города. Уникальные достопримечательности существуют в каждом регионе. А для того, чтобы россияне могли путешествовать по стране с учетом своих пожеланий, необходимо создавать новые туристские продукты, развивать транспортную, коммунальную, инновационную инфраструктуры, привлекать инвестиции», — перечислила сенатор. По ее словам, в октябре в Совете Федерации запланировано подведение итогов летней кампании, где обсудят план развития внутреннего туризма.

Глава профильного Комитета СФ поблагодарила членов Комитета за совместную работу, отметив их высокий профессионализм. Также она призвала коллег продолжить активную законотворческую деятельность в период осенней сессии, по таким направлениям как: решение вопросов связанных с обеспечением жильем детей-сирот, и разработка законодательных инициатив по расширению мер социальной поддержки граждан.

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