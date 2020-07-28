Л. Гумерова: Всероссийский конкурс «Семья года» играет важную роль в формировании традиционных семейных ценностей

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела заседание Организационного комитета Всероссийского конкурса «Семья года».

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан провела заседание Организационного комитета Всероссийского конкурса «Семья года». Мероприятие состоялось в режиме видеоконференцсвязи.

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Сенатор отметила важность того, что в Конституцию Российской Федерации внесена поправка, согласно которой дети являются важнейшим приоритетом государственной политики. «Все значимые моменты, касающиеся детства, института семьи, получили закрепление в Основном законе нашей страны».

Лилия Гумерова, являющаяся председателем Организационного комитета, подчеркнула, что Всероссийский конкурс «Семья года» активизирует участие российских семей в реализации государственной семейной политики, играет важную роль в формировании традиционных семейных ценностей.

Парламентарий напомнила, что 21 февраля 2020 г. состоялось первое заседание Оргкомитета, на котором был утвержден план мероприятий на текущий год и дан старт региональных этапов конкурса по уже традиционным номинациям — «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья – хранитель традиций».

Ситуация с распространением коронавируса внесла свои коррективы во все сферы жизни общества, но и в этих условиях конкурс состоялся, поступило 339 представлений на семьи-победители из 81 субъекта Российской Федерации

«Безусловно, ситуация с распространением коронавируса внесла свои коррективы во все сферы жизни общества, но и в этих условиях конкурс состоялся, поступило 339 представлений на семьи-победители из 81 субъекта Российской Федерации», — сообщила сенатор.

«География конкурса расширяется. При этом самое важное то, что он дошел до регионов, муниципалитетов, сельских поселений, городов, стал неотъемлемой частью жизни конкретных семей», — подчеркнула Лилия Гумерова.

Лилия Гумерова

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Лилия Гумерова провела заседание Организационного комитета Всероссийского конкурса «Семья года»

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Заседание Организационного комитета Всероссийского конкурса «Семья года»

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Сергей Рыбальченко

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Заседание Организационного комитета Всероссийского конкурса «Семья года»

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Заседание Организационного комитета Всероссийского конкурса «Семья года»

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Марина Гордеева

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Лилия Гумерова провела заседание Организационного комитета Всероссийского конкурса «Семья года»

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Лилия Гумерова провела заседание Организационного комитета Всероссийского конкурса «Семья года»

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Сергей Рыбальченко

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Заседание Организационного комитета Всероссийского конкурса «Семья года»

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Заседание Организационного комитета Всероссийского конкурса «Семья года»

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Заседание Организационного комитета Всероссийского конкурса «Семья года»

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Лилия Гумерова

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Первый заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко в своем выступлении отметил, что за пять лет проведения Всероссийского конкурса «Семья года» он стал одним из важнейших мероприятий в сфере продвижения семейной политики.

Как сообщила председатель Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина Гордеева, несмотря на то, что конкурс в этом году проходил в заочном режиме, он не только не утратил актуальность, но стал ожидаемым событием в регионах.

В заседании также приняли участие заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов, генеральный директор Института научно-общественной экспертизы, член Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко, заместитель министра труда и социального развития населения Новосибирской области Ольга Потапова, и. о. министра семейной, демографической политики и семейного благополучия Ульяновской области Наталья Исаева и др.

Участники мероприятия обсудили итоги проведения конкурса в субъектах РФ, рассмотрели предложения по определению семей-победителей.

Подводя результаты работы Оргкомитета, Лилия Гумерова сообщила, что по итогам конкурса в октябре этого года планируется провести торжественное награждение семей-победителей.

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