Махачкалинские газовики проверили соблюдение правил использования газа в многоквартирных домах

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28 июля 2020, 17:20

Специалисты «Газпром газораспределение Махачкала» совместно с представителями жилищной инспекции Республики Дагестан в рамках работы по профилактике и предотвращению нарушений в сфере газопотребления провели плановые проверки газового оборудования в многоквартирных домах Махачкалы.

Рейды проводились в Ленинском районе Махачкалы, где газовики посетили два многоквартирных дома №№ 49 и 49-К по улице Петра Первого. Специалисты проверили исправность газовых приборов, герметичность соединений, наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах, устранили неполадки в работе оборудования, а также проинструктировали абонентов по безопасному использованию газа в быту. В квартирах, где были выявлены нарушения по установке газопотребляющего оборудования, специалисты выдали предписания аварийного запрета.

Также в ходе проверки было выявлено, что в пяти квартирах, собственники самовольно осуществили переустройство газовых сетей и в связи с перепланировкой помещения самовольно переставили газовое оборудование. Газовое оборудование подключено без контрольных отключающих устройств. Все нарушения зафиксированы газовиками и представителями жилищной инспекции.

По итогам проверки в 16 квартирах сотрудники газораспределительной организации выполнили полный комплекс работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования, устранили выявленные нарушения в работе газовых приборов и проинструктировали потребителей газа о правилах безопасной эксплуатации газоиспользующего оборудования.

Хозяева 72 квартир отказались обеспечить доступ специалистов к газоиспользующему оборудованию, а также заключить договор на ТО ВДГО/ВКГО. В ходе профилактического рейда абонентам в очередной раз напомнили, что утвержденные законом Правила безопасного использования газа определяют порядок заключения и исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования (ТО ВДГО/ВКГО).

«Подобные нарушения несут серьезную угрозу жизни и здоровью людей, — отметил исполнительный директор „Газпром газораспределение Махачкала“ Малиль Коков, — Из-за нарушений правил безопасности, самовольной газификации, недопуска специалистов для проверок газового оборудования происходят несчастные случаи. Наша задача — обеспечить безопасное газоснабжение каждого потребителя. Поэтому к недобросовестным потребителям, которые вмешиваются в работу газовых сетей, будут применены самые жесткие меры, вплоть до привлечения к уголовной ответственности».

Справка

В соответствии с изменениями в КоАП РФ (внесены Федеральным законом № 412-ФЗ от 5 декабря 2016 года) установлены размеры штрафов для физических и юридических лиц за нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО). В частности:

уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО/ВКГО,

отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО/ВКГО,

уклонение от обязательной замены или обязательного диагностирования оборудования в составе ВДГО/ВКГО

влечет наложение штрафа на граждан в размере от 1 до 2 тыс. рублей, должностных лиц — от 5 до 20 тыс. рублей, юридических лиц — от 40 до 100 тыс. рублей.

Если перечисленные действия привели к аварии или возникновению угрозы жизни и здоровью людей, штраф составит: для граждан — от 10 до 30 тыс. рублей, должностных лиц — от 50 до 100 тыс. рублей, юридических — от 100 до 400 тыс. руб.

Повторное правонарушение влечет наложение штрафа на граждан в размере от 2 до 5 тыс. рублей, должностных лиц — от 10 до 40 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от 1 до 3 года, юридических лиц — от 80 до 200 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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