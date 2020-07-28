Новгородские газовики советуют поверить приборы учета газа заранее

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28 июля 2020, 15:00

В связи с распространением коронавирусной инфекции в ряд нормативно-правовых актов Российской Федерации были внесены изменения, касающиеся использования приборов учета потребляемых ресурсов. Так, согласно постановления Правительства РФ от 02.04.2020 № 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», государственная поверка приборов учёта приостановлена до 1 января 2021 года. Это значит, что абонент, срок государственной поверки прибора учета газа которого истек в период с 6 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года, имеет возможность не поверять прибор учета газа.

Исполняя требования постановления Правительства РФ от 02.04.2020 № 424, ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» принимает к учету показания приборов учета газа с истекшим сроком поверки.

Напомним, что счетчик является собственностью абонента. Следовательно, на абонента возложена обязанность своевременно предоставлять счетчик газа для проведения поверки. Делать это необходимо заранее, до окончания назначенной даты.

Чтобы избежать начисления платы за газ по нормативам потребления, которое существенно отличается от начислений по показаниям приборов учета, необходимо до окончания 2020 года выполнить работы по государственной поверке приборов учета газа, срок поверки которых истек с 6 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года.

«К началу следующего года более 4 тысяч приборов учета газа, установленных в домовладениях Великого Новгорода, подлежат поверке. По области — эта цифра еще более значительная, а значит, может возникнуть спрос на данный вид услуги. Поэтому рекомендуем нашим абонентам не откладывать решение вопроса с поверкой до конца года, а сделать это заранее и представить документы о поверке в территориальный участок абонентской службы», — рассказал заместитель генерального директора по реализации газа Максим Виноградов.

Для проведения поверки счетчика возможно обратиться в АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» по телефону +7 8162 618–223 с 8.00 до 17.00 с понедельника по четверг, в пятницу — до 14.00. Для жителей Боровичского, Любытинского, Окуловского, Валдайского и Демянского районов +7 81664 414–19.

Напоминаем, что срок проведения государственной поверки указан в паспорте счетчика и сообщается квитанциях по оплате потребленного природного газа.

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