Н. Журавлев: Совет Федерации принял самое деятельное участие в законодательном обеспечении комплекса мер по поддержке экономики и социальной сферы в период пандемии

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер Совета Федерации выступил на конференции, которую провел руководитель рейтингового национального агентства АКРА.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области принял участие в конференции «Роль капитана в шторм – грамотное регулирование», которую провел директор рейтингового национального агентства АКРА Михаил Сухов.

В мероприятии также участвовали первый заместитель Председателя Банка России Ксения Юдаева, заместитель Министра финансов РФ Алексей Моисеев, аудитор Счетной палаты РФ Алексей Саватюгин, эксперты. Обсуждалось влияние карантинных мер на экономику, антикризисные меры, принятые руководством страны, и план по восстановлению экономики.

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«Благодаря решениям Президента, оперативно реализованным Правительством, Центральным банком, удалось отразить удар пандемии и сохранить стабильность в финансово-бюджетной сфере. Принятые меры по поддержке граждан, бизнеса и регионов в кризисных условиях дали свой результат и позволили в значительной мере сгладить остроту ситуации. Их общий объем превысил три триллиона рублей», — отметил Николай Журавлев.

Субъекты Федерации были освобождены от обязанности погашения в текущем году задолженности по бюджетным кредитам. Данная мера позволяет сократить затраты региональных бюджетов более чем на 74 млрд руб.

Вице-спикер СФ добавил, что субъекты Федерации были освобождены от обязанности погашения в текущем году задолженности по бюджетным кредитам. Данная мера позволяет сократить затраты региональных бюджетов более чем на 74 млрд руб. В целях компенсации расходов регионов, связанных с реализацией общенациональных мер по борьбе с эпидемией и ее последствиями, субъектам Федерации в апреле было выделено 300 млрд руб., подчеркнул сенатор.

«Совет Федерации принял самое деятельное участие в законодательном обеспечении комплекса мер по поддержке экономики и социальной сферы в период пандемии. Был принят целый ряд законов. Мы предоставили гражданам и малому бизнесу право воспользоваться кредитными каникулами. Был введен мораторий на банкротство, целый ряд налоговых послаблений, постоянным из которых станет снижение ставок страховых взносов для представителей малого бизнеса. Были предусмотрены послабления в контрактной системе, усовершенствован институт госгарантий», — перечислил Николай Журавлев.

Сенатор также поделился законодательными планами на осеннюю сессию. «Надеемся на ускорение принятия законопроектов по электронному архиву, биометрии. На подходе также важный законопроект по цифровому профилю гражданина, который позволит упростить многие операции и сделать цифровую среду проще и доступнее. Важно решить при этом основные вопросы по согласиям граждан и кибербезопасности. Еще один очень важный закон находится в высокой стадии готовности — по блокировке сайтов с рекламой финансовых пирамид и нелегальных кредиторов».

Важный законопроект по цифровому профилю гражданина, который позволит упростить многие операции и сделать цифровую среду проще и доступнее

Парламентарий предложил стимулировать использование механизма факторинга, в том числе в контрактной системе, при закупках госкорпораций: «Мы уже обеспечили необходимые нормы в законодательстве, важно, чтобы они заработали должным образом».

Для активации действенного инструмента государственных гарантий также предусмотрены соответствующие законодательные изменения, требуется определение типовой формы гарантии.

В завершение выступления Николай Журавлев остановился на вопросе стимулирования инвестиционной активности. «Для привлечения инвестиций разработан целый набор инструментов. Один из них – это запуск проектов в рамках Соглашения о защите и поощрении капиталовложений в соответствии с принятым в весеннюю сессию федеральным законом. Уже в текущем году должны быть поддержаны первые 20 инвестиционных проектов общей стоимостью 900 миллиардов рублей с выходом в 2022–2023 годах ежегодно на 150 проектов с общей стоимостью 2–3 триллиона рублей».

Вице-спикер СФ также упомянул действенные механизмы ГЧП и концессии, предложил совершенствовать взаимодействие инвестора и кредитора, предусмотреть механизмы страхования от регуляторных рисков.

«Актуален также вопрос повышения ликвидности рынка облигаций, в том числе инфраструктурных, ипотечных, за счет расширения инвестиционных деклараций НПФ, страховых организаций, государственных институтов развития, включения таких облигаций в ломбардный список ЦБ. Мы также обращаем внимание на важность стимулирования IPO отечественных компаний, в том числе за счет налоговых стимулов», — отметил сенатор.

По мнению Николая Журавлева, необходимо стимулировать дальнейшее развитие механизма индивидуальных инвестиционных счетов, расширять его и делать интереснее для инвесторов.

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