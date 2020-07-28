Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#ВДНХ#Байконур28.07.2020 08:22

Открытие экспозиции «Байконур. История и современность» на ВДНХ

При поддержке Госкорпорации «Роскосмос» и Федерации космонавтики России в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ открылась экспозиция «Байконур. История и современность», посвященная 65-летию космодрома Байконур. Здесь представлены три экспозиционных модуля, где собраны уникальные документы, переданные Российским государственным архивом научно-технической документации (РГАНТД) и Федеральным архивным агентством (Росархивом).

Посетители смогут изучить рабочие записи первого руководителя полигона, генерал-лейтенанта артиллерии, участника Великой Отечественной войны Алексея Нестеренко о выполнении работ по готовности объектов Научно-исследовательского испытательного полигона № 5 Министерства Обороны СССР (будущего Байконура), рукописные тексты доклада начальника полигона, генерал-лейтенанта Александра Курушина, ходатайство о награждении ведущих конструкторов Байконура и многое другое.

Посетителям центра будут доступны кинодокументы, на которых запечатлены важнейшие моменты 65-летней истории комплекса: палаточный городок создателей космодрома, первые постройки и улицы города Байконур, инфраструктурные объекты космодрома, общая сборка и вывоз ракет-носителей на стартовый стол, процесс работы в монтажно-испытательных корпусах и подготовка космических экипажей к полету. Для просмотра также открыты документальные материалы из фондов организаций российской ракетно-космической отрасли, на которых можно увидеть фотографии главных конструкторов, военных и гражданских специалистов, пуски ракет-носителей с космическими кораблями и аппаратами, схемы и историю строительства космодрома.

В рамках торжественного открытия экспозиции с приветственными словами выступили представители Госкорпорации «Роскосмос», ветераны Байконура, трудившиеся в разные годы на легендарном космодроме, а также руководитель проекта в дирекции по сотрудничеству с Республикой Казахстан ЦЭНКИ, почетный гражданин города Байконур Александр Болысов, первый заместитель генерального директора ВДНХ Виталий Эммануилов, заместитель руководителя Росархива Андрей Юрасов и директор Российского государственного архива научно-технической документации Марина Власова. Кроме этого, состоялась церемония гашения памятного конверта, посвященного 65-летию космодрома Байконур.

С 28 июля 2020 года уникальный комплекс архивных документов будет на постоянной основе доступен для всех посетителей Центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ.

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