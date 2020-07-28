О. Алексеев: Важно подготовить и сохранить медицинские кадры на местах

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел совещание по организации бюджетных мест в медицинском колледже Маркса (Саратовская область).

Представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе работы в регионе посетил город Маркс. По обращениям жителей в филиале «Энгельсского медицинского колледжа Святого Луки (Войно-Ясененцкого)» парламентарий провел совещание по организации в учебном заведении бюджетных мест. В мероприятии приняли участие первый заместитель министра здравоохранения области Станислав Шувалов, председатель районного Собрания депутатов Николай Косырев, представители администрации и общественности.

Олег Алексеев рассказал, что в филиале медколледжа студенты обучаются по специальности «Сестринское дело». В предыдущие годы в учебное заведение принимали абитуриентов на бюджетной основе, но последние два года прием идет только на хозрасчетной основе. По словам директора колледжа Марины Бахаревой, работать в Марксе остается 2–3 выпускника, остальные разъезжаются по области. Кроме того само здание учреждения является памятником архитектуры и требует ремонта. А обучение в одной группе студентов на бюджетной и коммерческой основе противоречит законодательству.

Олег Алексеев

По словам парламентария, в ходе встречи и осмотра строения был найден вариант для решения проблемы. Для филиала колледжа выделяют этаж в здании Центральной районной больницы, что очень удобно, так как именно там студенты проходят практику. В этом учебном году набирают одну группу из 25 абитуриентов, которые станут обучаться за свой счет. А в следующем учебном году в колледже выделят еще и бюджетные места для одной группы – 25 человек.

«Обеспеченность медицинскими кадрами в Марксовском районе составляет 83 проц. По программе «Земский доктор» приехали три врача, четыре фельдшера. Вместе с тем ощущается нехватка медицинских сестер в детских дошкольных учреждениях, требуются фельдшеры в ФАПы, лаборанты. Существовал риск потерять этот филиал в Марксе, хорошо, что все уровни власти были заинтересованы в разрешении проблемы и нашли подходящий вариант. Сегодняшняя сложная эпидемиологическая ситуация показала, что медицинские работники нам нужны как никогда, защищают всех нас», – отметил Олег Алексеев.

В ходе рабочего визита, сенатор также принял участие в награждении победителей городского конкурса по благоустройству.

MIL OSI