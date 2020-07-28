О. Мельниченко: Необходимо повысить качество проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор отметил важность разработки соответствующих законодательных предложений.

Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области отметил важность разработки законодательных предложений, направленных на повышение качества капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

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Одной из основных проблем проведения капитального ремонта в многоквартирных домах является низкий уровень качества работ со стороны подрядных организаций, привлеченных региональными операторами, сказал сенатор.

«Ненадлежащий контроль со стороны региональных операторов капитального ремонта, органов государственного и муниципального жилищного надзора и контроля за соблюдением проектных решений, сроков выполнения работ, требований нормативных документов, последовательности и состава выполняемых технологических операций приводит к резкому снижению качества капитального ремонта и росту недовольства граждан», — указал Олег Мельниченко.

Парламентарий подчеркнул, что необходимо усилить ответственность региональных операторов за допущенные ими нарушения при расходовании средств капитального ремонта, приводящие к снижению его качества.

Необходимо усилить ответственность региональных операторов за допущенные ими нарушения при расходовании средств капитального ремонта, приводящие к снижению его качества

По результатам проведенных Фондом ЖКХ проверок, в 67 субъектах Федерации выявлены нарушения технологии производства строительных работ и несоответствие применяемых материалов требованиям проектной документации, а также случаи оплаты региональными операторами фактически невыполненных работ. Обнаруживаются нарушения при применении расценок и коэффициентов сметной стоимости работ.

Председатель Комитета СФ отметил, что в настоящее время в деятельности рабочей группы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ по разработке законодательных предложений, направленных на совершенствование правового регулирования системы капитального ремонта, принимают участие первый заместитель председателя Комитета СФ Аркадий Чернецкий ЧернецкийАркадий Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Свердловской области и член Комитета СФ Павел Тараканов ТаракановПавел Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Тюменской области . В частности, для обсуждения в рабочей группе ими вынесены такие вопросы, как необходимость установления системы технического обследования многоквартирных домов и усиления строительного контроля на всех этапах проведения капитального ремонта.

«На период осенней сессии 2020 года Комитет запланировал проведение «круглого стола» на тему «Совершенствование законодательства в части повышения качества организации капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», в ходе которого планируется предметно проработать вопрос о повышении качества капремонта», — проинформировал Олег Мельниченко.

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