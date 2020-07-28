Source: Russia Federal Space

#Роскосмос28.07.2020 17:13

Подведены итоги турнира по киберспорту среди предприятий отрасли

Госкорпорация «Роскосмос» при поддержке компании Wargaming провела закрытый турнир по киберспорту «Кубок Роскосмоса» среди сотрудников организаций российский ракетно-космической промышленности. В нем приняли участие более 50 команд со всей отрасли, в том числе команда сотрудников космодрома Байконур.

Турнир проходил в два этапа — 19 июля 2020 года — отборочный тур, а 25 июля 2020 года состоялся финальный тур. Победителями, занявшими первое место, стала команда Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В. П. Глушко, а второе место досталось команде Ракетно-космического центра «Прогресс». В финал также попали команды из компании «Российские космические системы», «Научно-производственного центра «Полюс», «Протон-Пермские моторы» и другие. Все победили получат дипломы и памятные призы от Госкорпорации «Роскосмос».

Результаты турнира

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