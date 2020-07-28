Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности на железнодорожном транспорте по факту столкновения двух грузовых электровозов на стрелочном переводе железнодорожной станции Купчинская.

По предварительным данным, два локомотива, задев друг друга по касательной, сошли с рельсов. Розлива нефтепродуктов не имеется.

На место происшествия незамедлительно выехал Санкт-Петербургский транспортный прокурор Игорь Лепехин.

Ход проверки находится на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова.

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