Source: Russia – Prosecutor Generals Office
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности на железнодорожном транспорте по факту столкновения двух грузовых электровозов на стрелочном переводе железнодорожной станции Купчинская.
По предварительным данным, два локомотива, задев друг друга по касательной, сошли с рельсов. Розлива нефтепродуктов не имеется.
На место происшествия незамедлительно выехал Санкт-Петербургский транспортный прокурор Игорь Лепехин.
Ход проверки находится на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова.
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