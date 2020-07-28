Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказал о проводимой работе в области развития органического сельского хозяйства.

Заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края рассказал о текущей работе в области развития органического сельского хозяйства.

Смотрите также

Сенатор напомнил, что еще несколько лет назад органическое сельское хозяйство в России не имело законодательной базы. Сегодня же в разных регионах страны проводится огромная работа по формированию подходов к развитию отрасли. Значительную роль в этом вопросе играют центры компетенций, учебно-методические объединения, образовательные проекты. Это один из шагов в системной работе закона, отметил парламентарий.

«На нашей земле можно выращивать настоящие органические продукты, для этого в России есть необходимые природно-климатические условия. Многие хозяйства рассматривают возможность перехода на органическое сельское хозяйство, но не хватает информации, элементарных знаний, практики работы в поле. Повышение уровня знаний у целевых групп, увеличение доли производителей органической сельхозпродукции и расширение географии занятых в органическом сельском хозяйстве в целях реализации целостного подхода к устойчивому развитию территорий, создания новых рабочих мест на селе — те задачи, которые требуют оперативного разрешения», — считает Сергей Белоусов.

На нашей земле можно выращивать настоящие органические продукты, для этого в России есть необходимые природно-климатические условия

Сенатор сообщил, что в этих вопросах участники рабочей группы по мониторингу реализации положений Федерального закона «Об органической продукции», созданной при профильном Комитете СФ, наладили активное сотрудничество с немецкими коллегами. В рамках кооперационного проекта «Германо-Российский аграрно-политический диалог», помимо регулярных консультаций, проходят серьезные тематические мероприятия.

«Подтверждение тому — состоявшийся 28 июля 2020 года в режиме видеоконференции «круглый стол» на тему «Центр компетенций органического сельского хозяйства. Цели, задачи в поддержке органического сельского хозяйства в Российской Федерации», — сказал парламентарий.

По мнению Сергея Белоусова, обучение, консультирование и оказание иной учебно-методической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, представителям региональных органов АПК, а также иным лицам, заинтересованным в развитии органического сельского хозяйства, представляют особую ценность именно сейчас, на начальном этапе, в первые годы становления рынка органики в России.

«Сегодня в Ярославской области на базе сельскохозяйственной академии ведется большая работа по созданию федерального Центра компетенций органического сельского хозяйства. Реализация подобных проектов в российских субъектах — по‑настоящему действенный механизм для решения самых острых вопросов развития отрасли», — полагает сенатор.

«Уверен, что общими усилиями, в тандеме с профильным Министерством, региональными органами исполнительной власти, совместно с отраслевыми союзами и действующими органическими хозяйствами мы сможем сделать сельское хозяйство России другим, более органичным, выстроить новые устойчивые связи между производителями, поставщиками, продавцами и потребителями органической продукции», — подчеркнул Сергей Белоусов.

MIL OSI