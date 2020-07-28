С Митин провел выездное заседание рабочей группы по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды

Source: Russia – Council of the Federation

Обсуждены перспективы введения цифровой маркировки бутилированной воды.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области а также заместитель директора Департамента и системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Министерства промышленности и торговли РФ Олег Тухватуллин, представители правительства Новгородской области, представители оператора Национальной Системы Маркировки Товаров «Честный Знак» посетили Старорусский пищекомбинат, где производятся известные в регионе марки питьевой бутилированной воды.

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Предприятие присоединилось к эксперименту по маркировке упакованной воды, который стартовал 1 апреля 2020 года с целью борьбы с нелегальной продукцией.

В рамках посещения предприятия состоялось выездное заседание рабочей группы по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды при Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Сергей Митин посетил Старорусский пищекомбинат и ознакомился с производством питьевой бутилированной воды

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Сергей Митин провел выездное заседание рабочей группы по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды

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Сергей Митин

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Сергей Митин провел выездное заседание рабочей группы по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды

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Сергей Митин

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Сергей Митин посетил Старорусский пищекомбинат и ознакомился с производством питьевой бутилированной воды

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Сергей Митин посетил Старорусский пищекомбинат и ознакомился с производством питьевой бутилированной воды

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Сергей Митин посетил Старорусский пищекомбинат и ознакомился с производством питьевой бутилированной воды

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Сергей Митин провел выездное заседание рабочей группы по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды

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Сергей Митин посетил Старорусский пищекомбинат и ознакомился с производством питьевой бутилированной воды

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Сергей Митин

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Сергей Митин провел выездное заседание рабочей группы по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды

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Сергей Митин провел выездное заседание рабочей группы по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды

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Участники мероприятия обсудили перспективы введения цифровой маркировки, принципы ее функционирования, участие предприятий индустрии розлива воды в эксперименте. Инженеры технологического партнера провели углубленную диагностику производственных линий предприятия для дальнейшего формирования технологического решения по цифровой маркировке.

«К эксперименту по маркировке воды присоединилось уже более 60 компаний по всей России. Видим, что темпы прироста участников увеличиваются: до марта 2021 года многие смогут протестировать технологии маркировки», — сказал Сергей Митин.

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