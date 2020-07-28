Т. Кусайко: При организации детского отдыха в Мурманской области особое внимание уделено вопросам безопасности

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировала начало летней оздоровительной кампании для детей в регионе.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области прокомментировала начало летней оздоровительной кампании для детей в регионе, стартовавшей 27 июля.

По словам сенатора, санитарно-эпидемиологическая ситуация внесла коррективы в повседневную жизнь, изменила планы взрослых и детей, а также работу оздоровительных учреждений Мурманской области.

«В этом году летняя кампания для юных северян началась на два месяца позже по сравнению с прошлым годом. В восьми муниципальных образованиях региона, в которых зафиксирован самый низкий уровень распространения коронавирусной инфекции, работают лагеря с дневным пребыванием детей. Это Ковдорский, Ловозерский, Терский, Кольский, Кандалакшский районы, а также города Мончегорск, Апатиты и Кировск», — рассказала Татьяна Кусайко.

При организации лагерей учтены рекомендации Управления Роспотребнадзора по Мурманской области: смены продолжительностью 14 дней, а не 21 день. При этом численность детей в отряде составляет 50 процентов от предварительной наполняемости, уточнила парламентарий.

Она также сообщила, что все летние оздоровительные лагеря Кольского Севера получили санитарно-эпидемиологические заключения, а сотрудники организаций отдыха и оздоровления детей прошли медицинские осмотры и тестирование на наличие антител к COVID-19.

«Региональные власти, в зависимости от эпидситуации, ищут альтернативные формы детского времяпрепровождения и оздоровления. Уже приобретены путевки для юных жителей Мурманской области в оздоровительные учреждения Краснодарского края и Республики Крым», — сказала Татьяна Кусайко.

Парламентарий подчеркнула, что особое внимание при организации детского отдыха уделено вопросам безопасности. «Детский отдых, в первую очередь, должен быть безопасным и интересным, приносить оздоровление и положительные эмоции ребёнку, а родителям — спокойствие и уверенность в сохранении его жизни и здоровья».

«Для Мурманской области, как и для всех районов Крайнего Севера, тема детского отдыха — одна из наиболее актуальных. Суровые климатические условия, продолжительная зима, полярная ночь, недостаток солнца, сезонных овощей и фруктов откладывают отпечаток на здоровье юных северян. Им особенно требуются оздоровительные меры», — заключила сенатор.

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