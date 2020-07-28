Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Главное#Космодромы#Восточный#КЦ Восточный28.07.2020 16:16

ЦЭНКИ приступил к завершению строительства первой очереди Восточного

Распоряжением Правительства Российской Федерации Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») определен генеральным подрядчиком и единственным исполнителем работ по строительству девяти объектов первой очереди космодрома Восточный. В рамках этих работ будет завершено строительство семи жилых домов в микрорайоне «Звездный» в городе Циолковском, достроен Комплекс хранения компонентов ракетного топлива, Комплекс эксплуатации районов падения, Комплекс по переработке строительных и твердых бытовых отходов, помимо этого будут завершены строительством Промышленные строительно-эксплуатационные базы № 1 и № 2, метеокомплекс, автомобильные и железные дороги. Все эти объекты были не достроены предыдущим подрядчиком.

Важнейшим приоритетом социального значения является строительство жилых домов в Циолковском. К концу 2021 года здесь планируется завершить строительство семи многоквартирных домов, что позволит обеспечить жильем 576 семей сотрудников космодрома Восточный. Это позволит на ближайшие 3-4 года обеспечить жильем все расчеты Космического центра «Восточный», задействованные в пусковых кампаниях ракет-носителей «Союз-2» и «Ангара».

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Андрей Охлопков, генеральный директор ЦЭНКИ: «Все девять объектов строительства одинаково важны, но приоритет я бы отдал Комплексу хранения компонентов ракетного топлива, — учитывая, что с 2023 года у нас начнет летать тяжелая „Ангара“, для которой нужен очень большой объем топлива, — нам будет сложно заправлять ее „с колес“. Это очень нужный объект, мы будем вводить его в эксплуатацию уже к декабрю 2021 года. Следующие объекты — это Метеокомплекс, Комплекс эксплуатации районов падения, две строительные эксплуатационные базы, которые также рассчитаны на прием оборудования под ракету сверхтяжелого класса, а также автомобильные и железные дороги, которые мы планируем проложить следующим этапом с учетом графика работ на космодроме. К строительству мы готовы: государственные контракты заключены, субподрядчики определены, авансирование заказчиком проведено и есть самое главное — огромное желание построить».

К началу работ на космодроме все готово. Вести строительство на каждом объекте ЦЭНКИ будет собственными силами и силами подрядных организаций, контракты с которыми уже подписаны. Подрядчиками подготовлены вахтовые городки. До конца недели часть рабочих будет размещена, а основой состав строителей будет мобилизован до 10 августа 2020 года. Подключили к работам и бойцов студенческих отрядов, на объектах уже трудится 70 студентов. Всего в разное время в зависимости от графика производства работ на площадках будет находиться до трех тысяч строителей.

В это же время на космодроме Восточный на финишную прямую вышли работы по строительству трех важнейших объектов. Завершаются строительно-монтажные работы по водозаборному сооружению № 5. На Стартовом комплексе ракеты-носителя «Союз-2» строительно-монтажные работы также практически завершены. На Техническом комплексе работы будут завершены 24 августа 2020 года.

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