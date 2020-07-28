Ю. Воробьев дал старт седьмой экспедиции «Вместе по Русскому Северу»

Source: Russia – Council of the Federation

Главные участники водного путешествия – 32 воспитанника Молодежного клуба Русского географического общества «Корабелы Прионежья».

Заместитель Председателя СФ, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области, председатель Управляющего совета Русского географического общества (РГО) Юрий Воробьев ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области дал старт седьмой экспедиции «Вместе по Русскому Северу – 2020». Исследовательское путешествие началось у причала Арктического спасательного учебно-научного центра «Вытегра». Оно пройдет по Волго-Балтийскому и Северо-Двинскому водным путям, по акватории Онежского и Белого озер до Шекснинского водохранилища, от Топорнинского канала до Кубенского озера, а также по рекам Сухоне и Вологде.

Главные участники водного путешествия – 32 воспитанника Молодежного клуба Русского географического общества «Корабелы Прионежья». На гафельной шхуне «Онежская жемчужина» в течение 24 дней четыре экипажа с юными моряками преодолеют тысячу километров водного пути. Экспедиция завершится в День географа — 18 августа. Торжественная встреча четвертого экипажа должна состояться на набережной реки Вытегры.

Дан старт седьмой экспедиции «Вместе по Русскому Северу»

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Дан старт седьмой экспедиции «Вместе по Русскому Северу»

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Дан старт седьмой экспедиции «Вместе по Русскому Северу»

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Дан старт седьмой экспедиции «Вместе по Русскому Северу»

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Дан старт седьмой экспедиции «Вместе по Русскому Северу»

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При прохождении водного маршрута его участники займутся ихтиологическими, гидробиологическими и археологическими исследованиями. Во время экспедиции детские экипажи ждут мастер-классы и занятия по судовождению и судоходству, парусному делу и оказанию первой медицинской помощи.

Ключевые мероприятия водного маршрута будут посвящены памятным историческим датам: 75-летию Великой Победы и 45-летию мемориала «Вечный огонь» в Вологде», 175-летию Русского географического общества, 210-летию открытия Мариинского канала (ныне Волго-Балтийского водного пути), 450-летию Софийского собора – главного храма Вологодского Кремля, 580-летию иконописца Дионисия и 760-летию Преображенского Спасо-Каменного монастыря.

Юрий Воробьев направил юным путешественникам видеообращение, в котором пожелал им благополучного плавания.

«В процессе прохождения маршрутов вы, ребята, не только научитесь работать в команде, изучите родной край, но и получите новые знания. Вам предстоит проводить научные исследования, участвовать в работе конференций. Желаю вам удачи, «семь футов под килем» и хорошей погоды», — сказал Юрий Воробьев.

Напутственные слова перед стартом сказали заместители губернатора Вологодского области Виктор Рябишин и Лариса Каманина. Они также пожелали членам детского экипажа уверенно овладевать навыками спасательного дела и вручили руководителю Молодежного клуба Русского географического общества «Корабелы Прионежья» Светлане Шагановой символ экспедиции – игрушечную фигурку юнги.

«Ежегодное проведение такого масштабного мероприятия популяризирует красоту и гостеприимство Русского Севера, и, конечно, саму Вологодскую область. Участвуя в необычном и увлекательном путешествии, наши кадеты смогут увидеть и изучить уникальную природу, достопримечательности нашего края и усовершенствовать морские навыки», — сказала Лариса Каманина.

О комплексных мерах безопасности, которые в связи с пандемией были предприняты в ходе подготовки экспедиции, родителям юных моряков рассказал ректор Вологодского госуниверситета Вячеслав Приятелев. Он проинформировал, что все участники экспедиции обеспечены средствами индивидуальной защиты. По пути следования экспедиции определены медицинские организации, которые при необходимости смогут оказать экстренную помощь. Участники водного путешествия прошли тестирование на наличие COVID-19, а во время всего маршрута они будут ежедневно проходить термометрию. В состав экипажа включен медицинский работник. По традиции безопасность экспедиции обеспечивают спасатели АСУНЦ «Вытегра», кроме того гафельную шхуну сопровождают сотрудники ГИМС.

Экспедиция проводится Вологодским государственным университетом, при грантовой поддержке Русского географического общества и при активном участии Правительства Вологодской области и МЧС России по Вологодской области. Соорганизаторами экспедиции «Вместе по Русскому Северу-2020» выступают Образовательный центр – кадетская школа «Корабелы Прионежья», АСУНЦ «Вытегра», ГосНИОРХ и ВРО РГО.

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