А. Майоров: Наш Комитет будет мониторить реализацию мер по ликвидации последствий экологической катастрофы в Норильске

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор напомнил, что на 485-м заседании Совета Федерации был одобрен закон, направленный на своевременное предупреждение и ликвидацию нефтеразливов.

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия сообщил, что Комитет будет внимательно мониторить реализацию принятых мер по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в результате аварии в Норильске и восстановлению нарушенного состояния окружающей среды.

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Сенатор напомнил, что на 485-м заседании Совета Федерации был одобрен Федеральный закон «О внесении изменений в статью 46 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

«Внесенные изменения в природоохранное законодательство направлены как раз на совершенствование правовых норм, регулирующих вопросы предупреждения и ликвидации нефтеразливов, а также на своевременное предотвращение такого рода экологических катастроф. Реализация закона существенно снизит риски загрязнения окружающей среды нефтью и нефтепродуктами, приведет к повышению эффективности государственного надзора», — сказал Алексей Майоров.

Реализация закона существенно снизит риски загрязнения окружающей среды нефтью и нефтепродуктами, приведет к повышению эффективности государственного надзора

«Мы намерены тщательно отслеживать реализацию этого закона», — подчеркнул парламентарий.

Он сообщил, что в настоящее время Министерство природных ресурсов и экологии РФ занимается разработкой нормативных правовых актов, необходимых для реализации Федерального закона. В частности, они предусматривают установление критериев определения объектов по степени опасности, требований к содержанию планов по предупреждению и ликвидации нефтеразливов, порядка проведения комплексных учений по подтверждению готовности организации к действиям по выполнению плана и т. д.

«В целях осуществления эффективной совместной работы с профильным Министерством и ускорения принятия указанных актов нашим Комитетом создана межкомитетская временная рабочая группа по мониторингу мер по обеспечению предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Все комитеты верхней палаты заявили своих представителей для включения в состав рабочей группы», — сообщил Алексей Майоров.

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