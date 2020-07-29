В Алтайском крае суд по требованию прокурора обратил в доход государства дорогостоящую квартиру, приобретенную супругой депутата на неподтвержденные доходы

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Алтайского края рассмотрела поступившие материалы осуществления контроля за расходами депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания Владимира Попова.

Установлено, что в 2017 году супруга депутата приобрела в собственность квартиру в г. Москве. Ее стоимость превышала 65 млн рублей, однако, задекларированный совокупный доход семьи за предшествующие три года не превышал 3 млн рублей.

Прокурор Алтайского края направил в Павловский районный суд Алтайского края исковое заявление с требованием обратить в доход государства дорогостоящий объект недвижимости, приобретенный на неподтвержденные доходы. Районный суд отказал в удовлетворении заявленных требований, что явилось основанием для внесения прокуратурой апелляционного представления.

Алтайский краевой суд признал требования прокуратуры обоснованными, отменил решение суда первой инстанции и принял новое – об обращении в доход государства объекта недвижимости.

Решение суда вступило в законную силу.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI