В Башкортостане прокуратура организовала проверку по факту ДТП с пассажирским автобусом в Салаватском районе

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Республики Башкортостан начала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля «MAN», унесшего несколько человеческих жизней.

По предварительным данным, вечером 28 июля 2020 года пассажирский автобус «Форд Транзит», принадлежащий индивидуальному предпринимателю, перевозил пассажиров из c. Янгантау в г. Уфу. На 14 км трассы Кропачево – Месягутово – Ачит в Салаватском районе произошло столкновение большегруза с автобусом. В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие.

Для координации действий правоохранительных органов на место ДТП выехал прокурор Салаватского района. Пострадавшие, в том числе 8-летний ребёнок, доставлены в медицинское учреждение Дуванского района.

В рамках организованной прокуратурой проверки планируется оценить законность оказания услуг по перевозке граждан и грузов, дать оценку соответствия технического состояния транспортных средств требованиям безопасности.

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