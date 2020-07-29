В Забайкальском крае суд вынес приговор по уголовному делу о бандитизме в отношении предпринимателей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Забайкальский краевой суд вынес приговор по уголовному делу в отношении одного из активных участников банды, нападавших с целью разбоя на предпринимателей в Забайкалье. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 162 УК РФ (разбой), ст. 226 УК РФ (хищение оружия) и ст. 209 УК РФ (бандитизм).

В суде установлено, что летом 2006 года члены банды совершили 10 разбойных нападений на семьи предпринимателей и состоятельных граждан, проживающих на территории Краснокаменского и Борзинского районов. Преступления отличались дерзостью, цинизмом и жестокостью, для их совершения использовались обрезы ружей и бита. Избитые потерпевшие помещались в подполья своих домов после того, как с них срывались золотые украшения и отбирались все имеющиеся деньги и ценное имущество, в том числе огнестрельное оружие.

Деятельность банды была прекращена в связи с привлечением ее лидера и участников к уголовной ответственности за совершение иных преступлений.

В ходе предварительного следствия один из активных членов банды заявил ходатайство о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, результатам которого стало привлечение 5 участников банды, включая ее лидера, к уголовной ответственности за совершенные 14 лет назад преступления. Ранее Забайкальский краевой суд приговорил их к лишению свободы на срок от 10 до 19 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

С учетом мнения государственного обвинителя суд признал заключившего досудебное соглашение мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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