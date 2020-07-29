В Москве местный житель приговорен к длительному сроку лишения свободы за совершение убийства с особой жестокостью

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Московский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя столицы Тимура Валиулина. Он осужден за совершение преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).

В суде установлено, что 21 августа 2019 года Валиулину в ходе распития с братом спиртных напитков стало известно о произошедшем несколько дней назад на ул. Косимовской конфликте его родственника с неизвестным мужчиной, в результате которого брат получил удар по лицу в область левого глаза.

На почве личных неприязненных отношений к неустановленному обидчику брата у Валиулина возник преступный умысел на убийство с особой жестокостью.

С целью реализации задуманного Валиулин приобрел на одной из автозаправочных станций бензин, который перелил в пластиковую канистру и пришел во двор жилого дома по ул. Касимовской, где побили его родственника.

Увидев, что во дворе за самодельным столом сидит мужчина, Валиулин принял его за обидчика, облил бензином и поджег зажигалкой, после чего с места происшествия скрылся.

Своими действиями он причинил потерпевшему повреждения в виде сильнейших термических ожогов лица и волосистой части головы – всего до 95% поверхности тела, от которых мужчина скончался в больнице.

С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры г. Москвы суд приговорил Валиулина к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI