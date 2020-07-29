В. Рязанский: Кальянные для продолжения своей работы должны будут отказаться от предоставления услуг питания

Source: Russia – Council of the Federation

В. Рязанский прокомментировал закон, который был одобрен на 487-м заседании Совета Федерации.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области считает, что для продолжения своей работы кальянные должны будут отказаться от услуг питания.

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Сенатор напомнил, что на последнем в весеннюю сессию заседании Совета Федерации был одобрен Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции».

«Данный закон не запрещает деятельность кальянных, он запрещает использование кальянов в общепите», — отметил сенатор. Согласно документу, для сохранения своей деятельности после вступления закона в силу кальянные не должны будут предоставлять услуги питания, сказал Валерий Рязанский.

Федеральным законом вводится запрет потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, а также запрет торговли пищевой никотинсодержащей продукцией, в том числе конфетами и леденцами с никотином, и их продажи несовершеннолетним.

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