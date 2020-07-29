В Смоленске утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении организатора и 6 членов преступной группы, обвиняемых в похищении людей и вымогательстве

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Заместитель прокурора Смоленской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении организатора и 6 членов организованной группы. В зависимости от роли и степени участия каждого в совершенных преступлениях они обвиняются по ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), ч. 4 ст. 166 УК РФ (угон), ч. 4 ст. 226 УК РФ (похищение огнестрельного оружия).

По версии следствия, с сентября 2016 года по декабрь 2018 года одним из обвиняемых была создана организованная группа с целью совершения преступлений. В состав группы вошли 10 участников, в отношении троих из которых уголовные дела выделены в отдельное производство.

Злоумышленниками похитили 9 человек. Под угрозой применения насилия они вымогали у потерпевших имущество и денежные средства. Таким образом фигурантам уголовного дела удалось завладеть автомобилями «AUDI Q7», «Chevrolet Cruze», а также денежными средствами и иным имуществом потерпевших на общую сумму более 22 млн. рублей

Кроме того, соучастники без цели хищения угнали автомобиль «Mazda 323», а также похитили огнестрельное оружие.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Смоленский областной суд для рассмотрения по существу.

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