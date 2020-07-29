«Газпром газораспределение Ижевск» создаст условия для газификации пяти населенных пунктов в Игринском районе

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

29 июля 2020, 17:45

Специалисты АО «Газпром газораспределение Ижевск» готовятся приступить к строительству межпоселкового газопровода п. Игра — с. Менил с отводом на с. Факел, выселки Нагорный, д. Лучик Игринского района Удмуртской Республики.

Новые газопроводы создадут условия для газификации стекольного завода «Факел» в с. Факел, 281 домовладений и объектов жилищно-коммунального комплекса в 5 населенных пунктах. Работы планируется завершить в 2021 году.

Газопровод протяженностью 14 км будет построен в рамках Программы газификации регионов РФ ПАО «Газпром», инвестор — ООО «Газпром межрегионгаз».

По результатам открытого запроса предложений выполнением работ по строительству газопровода в Игринском районе займется ООО «Спец ППКС» — компания, специализирующаяся на строительстве инженерных коммуникаций с 2006 года.

«Газификация региона в рамках Программы положительно влияет на социально-экономическое развитие Удмуртской Республики, а также на повышение уровня жизни людей», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ижевск» Алексей Вершинин.

Справка

Газификация регионов Российской Федерации — одно из наиболее масштабных и социально значимых направлений работы «Газпрома» на внутреннем рынке. В ходе газификации регионов «Газпром» за счет собственных средств ведет строительство межпоселковых газопроводов, администрации регионов финансируют строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей и подготовку потребителей к приему газа.

В Группе компаний «Газпром межрегионгаз» подведены основные результаты тендеров по Программе газификации регионов Российской Федерации в 2020 году. В рамках закупочной кампании для осуществления строительно-монтажных работ было объявлено 64 процедуры на 153 объектах газоснабжения, сооружение которых планируется начать в этом году. Всего на тендеры поступило 392 заявки. Также по 151 объекту газификации проведены закупочные процедуры на проектно-изыскательные работы. В большинстве регионов компании приступают к реализации проектов.

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