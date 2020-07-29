Грузия выдала России гражданина, обвиняемого в совершении убийства

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Грузии экстрадировали в Россию Арарата Жамкочяна.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 14 марта 2020 года находясь в доме в поселке Майский Кошехабльского района Республики Адыгея, Жамкочян убил свою супругу.

После совершения преступления он скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в международный розыск.

В июле 2020 года в связи с установлением его местонахождения на территории Грузии Генеральная прокуратура Российской Федерации направила зарубежным коллегам запрос о его выдаче, который был удовлетворен.

Благодаря четким и слаженным действиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации, организованному взаимодействию с компетентными органами грузинской стороны удалось добиться принятия решения о его выдаче.

В сопровождении спецконвоя Арарат Жамкочян доставлен в Россию.

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