Г. Карелова: Началась активная работа по подготовке к третьему Евразийскому женскому форуму

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ провела совещание с членами Совета Евразийского женского форума.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области провела совещание с членами Совета Евразийского женского форума. Участники мероприятия обсудили вопросы реализации международных проектов и подготовку к третьему Евразийскому женскому форуму.

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Вице-спикер СФ отметила, что развитие международного сотрудничества и реализация совместных проектов на крупных международных площадках – одно из направлений деятельности Совета. «За последние годы активизировалась работа по развитию женской повестки и в России, и в мире. Эффективно развивается сотрудничество с международными организациями и объединениями ЮНИДО, АТЭС, БРИКС, «Женская двадцатка».

Как напомнила Галина Карелова, Советом Евразийского женского форума совместно с профильными министерствами и женскими общественными организациями сформированы проекты, направленные на расширение участия женщин в промышленности, цифровой экономике, корпоративной благотворительности, развитии территорий.

За последние годы активизировалась работа по развитию женской повестки и в России, и в мире. Эффективно развивается сотрудничество с международными организациями и объединениями ЮНИДО, АТЭС, БРИКС, «Женская двадцатка»

В период пандемии продолжалась деятельность по развитию международных проектов Совета ЕЖФ. Так, состоялась первая телеконференция Альянса частного сектора за расширение прав и возможностей женщин, в состав которого от России вошли члены Совета.

Кроме того, прошла онлайн-сессия гостиной третьего Евразийского женского форума, посвященная роли женщин в развитии корпоративной социальной ответственности. Координатор одного из проектов Совета ЕЖФ Анна Зеленцова избрана сопредседателем Глобального партнерства за финансовую доступность «Группы двадцати», и стала одним из разработчиков доклада о цифровой финансовой доступности для женщин.

В рамках совещания обсуждались предложения по формированию повестки третьего Евразийского женского форума, рассматривались успешные международные проекты и результаты их реализации.

«Уже началась активная работа по подготовке к Форуму, на котором должны быть представлены не только достигнутые результаты реализации действующих проектов, но и новые, прорывные, инновационные международные инициативы в интересах женщин», — заключила Галина Карелова.

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