Жительница Алтайского края предстанет перед судом за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Барнаульский транспортный прокурор Западно-Сибирской транспортной прокуратуры утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Алтайского края. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

По версии следствия, в сентябре 2019 года обвиняемая, работая дежурной по станции Озерки Алтайского территориального управления Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», не обеспечила надлежащий приём, отправление и пропуск поездов, в связи с чем произошло столкновение грузового поезда с монтажной площадкой автомотрисы, на которой находились электромонтеры, производившие работы по стыковке контактного провода.

В результате происшествия двум работникам причинен тяжкий вред здоровью, один электромонтер погиб.

Уголовное дело направлено в Тальменский районный суд Алтайского края для рассмотрения по существу.

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