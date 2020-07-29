Житель Саратовской области осужден к пожизненному лишению свободы за посягательство на жизнь сотрудников полиции

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Саратовский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 2281 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные хранение и ношение огнестрельного оружия).

В суде установлено, что вечером 21 декабря 2019 года 33-летний житель г. Саратова с 40-летним приятелем осуществляли в Заводском районе города Саратова тайниковые закладки с наркотическими средствами. Сотрудники полиции, осуществлявшие патрулирование улиц, заметили мужчин и при проверке документов обнаружили у одного из них свертки с наркотическим веществом и магниты для их крепления к различным металлическим предметам. В этот момент он из самодельно переделанного сигнального аналога пистолета Макарова произвел выстрел в спину сотруднику полиции. От полученного ранения полицейский скончался в медицинском учреждении. Второму потерпевшему причинен легкий вред здоровью.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к пожизненному лишению свободы, а его подельника – к 12 годам лишения свободы. Наказание осужденные будут отбывать в исправительной колонии особого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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