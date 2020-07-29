Коррупция и COVID-19

Source: IMF – News in Russian

(Фото: Ingram Publishing/Newscom)

Витор Гаспар, Мартин Мюлейзен и Рода Уикс-Браун

28 июля 2020 г.

Коррупция, злоупотребление служебным положением для получения личной выгоды, — это больше, чем потраченные деньги: она нарушает общественный договор и подрывает способность государства обеспечивать экономический рост на благо всех граждан. Коррупция была проблемой и до кризиса, но пандемия COVID-19 повысила значимость более сильного управления по трем причинам.

Во-первых , во всем мире государство стало играть бóльшую роль в экономике в целях борьбы с пандемией и предоставления экономической помощи людям и компаниям. Эта возросшая роль критически важна, но также она расширяет возможности для коррупции. Чтобы деньги и меры помогали людям, которые в них больше всего нуждаются, государствам необходима своевременная и прозрачная отчетность, ретроспективные ревизии и процедуры подотчетности, а также тесное сотрудничество с гражданским обществом и частным сектором.

Во-вторых , по мере ухудшения ситуации в области государственных финансов, странам необходимо предотвращать уклонение от уплаты налогов и растрату и потерю средств вследствие коррупции в сфере государственных расходов .

В-третьих , кризисы проверяют веру людей в правительство и институты, а значение этичного поведения возрастает, когда медицинские услуги пользуются таким большим спросом. Доказательства коррупции могут подорвать способность страны эффективно реагировать на кризис, углубляя экономические последствия и грозя потерей политической и социальной сплоченности.

В этот кризисный период МВФ внимательно следит за работой в сфере надлежащего управления и борьбы с коррупцией. Мы даем четкий сигнал всем правительствам: тратьте столько, сколько необходимо, но сохраняйте квитанции , потому что мы не хотим, чтобы в процессе потерялась подотчетность.

В своей работе по кредитованию мы оперативно предоставляем средства на удовлетворение экстренных потребностей. В то же время меры по повышению эффективности управления для отслеживания связанных с COVID-19 расходов стали частью экстренного финансирования, предоставляемого странам для борьбы с пандемией.

Страны-заемщики обязуются (i) проводить и обнародовать результаты независимых ретроспективных ревизий расходов, связанных с кризисом, и (ii) публиковать договоры о закупках, связанных с кризисом, на веб-сайте правительства, в том числе с указанием получивших контракт компаний и их бенефициарных собственников. Также МВФ следит за тем, чтобы в отношении экстренных ресурсов применялась политика оценки защитных механизмов МВФ.

Долгосрочная реформа после кризиса

Защитные механизмы в отношении управления экстренной помощью, связанной с COVID-19, являются частью более всеобъемлющих усилий МВФ по совершенствованию надлежащего управления в странах-членах и усилий по борьбе с коррупцией.

За последние несколько лет МВФ существенно повысил внимание к управлению и коррупции. В 2018 году мы приняли усовершенствованную основу , нацеленную на то, чтобы сделать нашу работу со странами более открытой, беспристрастной и эффективной. Это заложило фундамент нашей политики в отношении COVID-19 и ответных мер кредитования, для которых качественное государственное управление имеет еще большее значение.

Недавно мы проведи оценку достигнутого за последние годы прогресса и опубликовали выводы в аналитическом материале персонала МВФ . Здесь представлены основные пункты:

· Мы более открыто и подробно обсуждаем со странами проблемы государственного управления. Анализ текстовой информации показывает, что мы увеличили охват вопросов государственного управления и коррупции в своих ежегодных оценках состояния экономики стран и программах кредитования. По сравнению с 2017 годом количество справочной литературы по вопросам государственного управления в докладах персонала МВФ увеличилось более чем в два раза через 18 месяцев после того, как МВФ утвердил основу. В 2019 году МВФ обсуждал со странами вопросы государственного управления в четыре раза больше, чем в среднем за предыдущие десять лет. Совсем недавно, например, наша надзорная работа была сосредоточена на управлении и операциях центрального банка в Либерии, надзоре за финансовым сектором в Молдавии и основе по противодействию коррупции в Мексике. Персонал Фонда предлагает более конкретные рекомендации по государственному управлению и борьбе с коррупцией.

· Поддерживаемые МВФ программы кредитования включают в себя отдельные условия, связанные с реформами в области государственного управления и борьбы с коррупцией, при этом совершенствование государственного управления сейчас является основной целью многих программ.

· Мы активизировали техническую помощь и обучение кадров в целях содействия странам в укреплении государственного управления и борьбе с коррупцией. Мы хотим помочь странам улучшить управление в таких областях, как система сбора налогов, контроль за расходами, прозрачность в бюджетно-налоговой сфере, надзор за финансовым сектором, работа органов по борьбе с коррупцией и декларирование активов старшими должностными лицами. Это включает в себя миссии по диагностической оценке государственного управления в десятке стран, обеспечивающие подробный анализ слабых сторон управления на основании правовой основы, и предложение приоритетных решений.

· Более того, на данный момент десять стран с развитой экономикой (Австрия, Германия, Италия, Канада, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Чешская Республика, Швейцария и Япония) приняли участие в добровольной оценке национальных основ по ограничению возможностей транснациональной коррупции. Целью оценок, проведенных МВФ, является определение степени, до которой страна делает две вещи: (1) устанавливает уголовную ответственность и осуществляет судебное преследование за дачу взятки иностранным должностным лицам и (2) не допускает сокрытия иностранными должностными лицами коррупционных доходов в собственной финансовой системе или отечественной экономике. МВФ настоятельно рекомендует странам-членам добровольно охватывать данные аспекты в ежегодных проверках состояния экономики.

Для сдерживания коррупции требуется вовлеченность государства в проведение реформ, международное сотрудничество и объединение усилий с гражданским обществом и частным сектором. Кроме того, это требует политической воли и последовательной реализации реформ на протяжении месяцев и лет.

Этот кризис заострит наше внимание на вопросах управления в ближайшие годы из-за разрушительных последствий пандемии и издержек для людей и экономики. Страны и в самые лучшие времена не могут позволить себе терять ценные ресурсы, а еще меньше во время и после пандемии. Если когда-то и было время для реформ в области борьбы с коррупцией, то сейчас.

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Витор Гаспар — гражданин Португалии, директор Департамента по бюджетным вопросам МВФ. До работы в МВФ он занимал различные руководящие должности, связанные с вопросами политики, в Банке Португалии, в том числе в последний период — должность специального советника. В 2011–2013 годах он был министром финансов и государственного управления Португалии. В 2007–2010 годах он возглавлял Бюро советников по вопросам европейской политики в Европейской комиссии, а в период с 1998 по 2004 годы был генеральным директором по исследованиям в Европейском центральном банке. Г-н Гаспар имеет степень доктора наук и постдокторскую ученую степень по экономике Университета Нова в Лиссабоне. Он также учился в Католическом университете Португалии.

Мартин Мюлейзен — директор Департамента по вопросам стратегии, политики и анализа МВФ. В этом качестве от руководит работой по определению стратегического направления деятельности МВФ и разработке, реализации и оценке политики Фонда. Он также курирует взаимодействие МВФ с международными организациями, такими как Группа 20-ти и Организация Объединенных Наций.

Рода Уикс-Браун — генеральный юрисконсульт и директор Юридического департамента МВФ. Она консультирует Исполнительный совет МВФ, руководство, персонал и государства-члены по всем юридическим аспектам деятельности МВФ, включая кредитование, регулирование и представление рекомендаций. За свою карьеру в МВФ она руководила работой Юридического департамента по широкому кругу значимых вопросов политики и проблем стран. Она является автором статей и многих документов для Исполнительного совета МВФ по всем аспектам права МВФ, а также одним из преподавателей семинаров по данной теме в Тулейнском университете.

Г-жа Уикс-Браун также занимала должность заместителя директора в Департаменте общественных коммуникаций, где она руководила вопросами коммуникаций и информационного взаимодействия МВФ в Африке, Азии и Европе, играла ключевую роль в преобразовании коммуникационной стратегии МВФ, а также руководила стратегическими коммуникациями МВФ по ключевым правовым и финансовым вопросам.

Г-жа Уикс-Браун имеет степень доктора юридических наук от юридического факультета Гарвардского университета и степень бакалавра экономики (с отличием) от Университета Ховард. До прихода в МВФ она работала в офисе компании Skadden в Вашингтоне, округ Колумбия. Она является членом коллегии адвокатов в штатах Нью-Йорк и Массачусетс и в округе Колумбия, а также членом коллегии Верховного суда. Г-жа Уикс-Браун является членом совета директоров некоммерческой организации TalentNomics, Inc., деятельность которой направлена на развитии женщин на руководящих постах во всем мире.

Департамент коммуникаций МВФ

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